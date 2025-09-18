Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

Genk a commencé la saison avec un bilan de 8 points sur 21. Le Racing doit s'habituer à une nouvelle réalité. Une réalité sans Tolu Arokodare.

Avant le début de la saison, la décision avait déjà été prise de jouer Hyeon-gyu Oh en tant que premier attaquant. En effet, on s'attendait à ce que Tolu parte de toute façon. Le transfert à Wolverhampton n'a été négocié qu'en toute fin de mercato, mais le colossal Nigérian est bel et bien parti.

Genk était habitué au même profil depuis des années

Tolu avait succédé à Paul Onuachu comme clé de voûte de l'attaque limbourgeoise. Lorsque vous avez quelqu'un qui marque facilement et qui pèse sur la défense adverse, c'est toute l'équipe qui en devient meilleure. Avec Oh, c'est une toute autre histoire. Le Sud-Coréen a également le sens du but, mais ne pèse pas sur la défense.



Il est aussi beaucoup plus difficile de le trouver ou de le servir. Lors des matchs contre Anderlecht et Charleroi, il a à peine été impliqué dans le jeu. Et cela pose un problème à Genk. Au point que le transfert à 28 millions avorté vers Stuttgart risque de planer pendant longtemps encore au-dessus de la Luminus Arena.

Thorsten Fink doit d'ailleurs déjà penser que le jeu de l'équipe conviendrait mieux à Jusef Erabi, qui aurait beaucoup plus de répondant physique et apporterait plus de liant. Arrivé d'Hammarby pour quatre millions d'euros et monté au jeu contre Anderlecht (où il inscrit le but de l'égalisation) puis Charleroi, il pourrait prendre le dessus à court terme.

Oh avait excellé comme supersub la saison dernière mais acceptera-t-il un rôle similaire après tout ce qu'il s'est passé cet été ? D'autant plus qu'il est difficile de l'imaginer rapporter une nouvelle offre à 28 millions. La réalité est que personne ne comprenait pourquoi Stuttgart était prêt à payer une telle somme. Thorsten Fink et sa direction ont une fameuse équation à résoudre pour les prochains mois.