Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

Que se passerait-il si l'UEFA décidait de ne plus laisser le Club de Bruges jouer au Jan Breydel ? Plusieurs pistes sont étudiées par les dirigeants du club.

Ces dernières saisons, le Club de Bruges a gravi les échelons du football européen. Mais le stade Jan Breydel reste un vrai point faible pour le Club.

Inutile de tourner autour du pot : Bart Verhaeghe accueille les présidents des grands clubs européens avec un certain malaise. Et pourtant, en 2025, l’Olympia est considéré comme valable pour accueillir la Ligue des champions, mais seulement après beaucoup de travaux avant chaque match.

Où en est le nouveau stade ?

Depuis 2007 (!), le Club de Bruges essaie d’obtenir le feu vert pour construire un nouveau temple du football. Où en est le dossier ? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c’est que le nouveau stade n’existe toujours pas.

Et si un jour l’UEFA jugeait que le Jan Breydel n’est plus adapté pour accueillir la Ligue des champions ? Ce scénario n’a rien d’irréaliste. La question mérite d’être posée.

Cap sur… Lille ?

Selon Het Laatste Nieuws, les dirigeants brugeois voient le Stade Pierre-Mauroy de Lille comme une alternative. Une équipe belge qui disputerait la Ligue des champions en France ? Très malaisant...