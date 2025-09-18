Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Charleroi continue à chercher de nouvelles solutions pour parfaire la formation de ces jeunes. C'est ainsi que le Sporting a annoncé un nouveau partenariat.

Au milieu de l'actualité chargée de Charleroi (victoire samedi au Cercle de Bruges et ce mercredi à Genk), la nouvelle est passée relativement inaperçue. Les Zèbres ont annoncé un partenariat avec un club de D1 ACFF pour faire grandir leur centre de formation.

C'est le RFC Meux, club namurois qui s'était hissé jusqu'en huitième de finale de la Coupe de Belgique la saison dernière, qui travaillera main dans la main avec les Carolos pour faire éclore les talents de demain.

Une philosophie commune

"Cet accord s’inscrit dans la volonté du Sporting de renforcer ses liens avec les clubs amateurs reconnus pour la qualité de leur formation" écrit la direction zébrée dans le communiqué officiel.

Un joli coup pour les Meutis, récompensés pour leur bon travail dans la formation ces dernières années : "Réputé pour son encadrement et ses talents prometteurs, le RFC Meux partage la même vision de développement que le Sporting".

Des jeunes de Meux pourraient donc bien avoir leur chance dans le Pays Noir dans les mois à venir. "Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs déjà rejoint les rangs de l’académie carolo, preuve concrète du potentiel de cette collaboration", conclut le Sporting.