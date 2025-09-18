Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

La tenue du match de Coupe entre Anderlecht et Ninove a suscité quelques tracas au nord du pays. La situation est désormais plus claire.

Vainqueur des Francs Borains au tour précédent, Ninove s'est offert un match de prestige contre Anderlecht. Pour ne pas gâcher la fête, la rencontre devait se dérouler au Kloppers, le stade de Ninove.

Mais très vite, le bourgmestre Guy D’haeseleer a fait savoir qu'il serait irréaliste que le match puisse se tenir à domicile. Le stade n'étant doté que de 1350 places, il ne permettrait pas d'accueillir tous les supporters souhaitant être présent pour l'occasion.

Le choix de la raison

Autre point négatif, l'enceinte ne permettrait pas de séparer clairement le public des deux camps, ce qui présente un risque majeur sur le plan de la sécurité, comme l'ont reconnu les clubs de supporters locaux.

C'est désormais officiel : ce seizième de finale de Coupe se déroulera bel et bien au Lotto Park, plus adéquat pour ce genre de rencontres. Une décision avalisée par le président de Ninove Günther Van Der Perren et la commune d'Anderlecht.

Cette rencontre supplémentaire au Lotto Park se tiendra le mardi 28 octobre sur le coup de 20h30. La vente des tickets a ainsi débuté pour le public mauve et blanc.