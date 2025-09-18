Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

Muzamel Rahmat
Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a encaissé environ 85 millions d'euros grâce aux ventes cet été. Bart Verhaeghe précise que seule la moitié servira à recruter, l'autre étant réservée au financement du futur stade.

Le dossier du nouveau stade traîne depuis près de vingt ans, mais Bart Verhaeghe continue d’espérer. "Samedi, j’étais dans le nouveau stade de La Louvière et je me suis dit : j’espère que chez nous ce sera enfin réglé. 2028-2029 est réaliste. Nous espérons commencer les travaux en 2026", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Selon le président, la balle est dans le camp des autorités compétentes. "Deux dossiers sont en cours auprès du Conseil d’État. Nous espérons avoir de la clarté d’ici la fin de l’année, puis obtenir le feu vert du Conseil pour les litiges liés aux permis."

Le nouveau stade à partir de 2028

Les derniers recours des riverains auraient été réglés. "En mai, nous nous sommes réunis avec la ville, les partisans et les opposants, ainsi que la police. Celle-ci a confirmé qu’il n’y aurait pas de nuisances puisque aucune voiture ne pourra entrer dans la zone bleue."

Le président du Club reste agacé par l’opposition. "Le pire, c’est que les opposants ne prennent pas la peine de lire notre dossier complet. Ils préfèrent répandre sans cesse de fausses informations. Désolé de le dire, mais c’est pathétique."

Malgré les obstacles, Verhaeghe reste optimiste. "Heureusement, la réunion a été positive. Il y a de l’espoir. Nous sommes prêts, maintenant il faut que le dossier avance enfin."

