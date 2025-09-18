"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez
Photo: © photonews

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, souligne l'importance du nouveau format de la Pro League sans Playoffs à partir de la saison prochaine. Il attend du suspense tout au long de la saison, que cela plaise ou non aux opposants de la réforme.

Interrogé par Het Nieuwsblad, Bart Verhaeghe estime que les clubs qui réussissent en Europe n'ont plus besoin de choisir entre la compétition nationale ou le succès européen au printemps. Il critique les clubs qui tentent d'obtenir gain de cause par le biais des tribunaux. "Cela mène à de l'amateurisme. Ce genre de choses ne se voit que en politique.", dit-il.

Une allusion à peine masquée à Georges-Louis Bouchez. En tant que président des Francs Borains, Bouchez s'est démené corps et âme pour ne pas que la réforme du championnat aboutisse, saisissant l’Autorité belge de la concurrence à la fin du mois de juin face au statut des équipes U23 en D1B.

Les piques interposées continuent

Le feuilleton ne fait pas rire Bart Verhaeghe : "C'est un politicien qui le fait. Cela ne contribue pas à notre crédibilité", lance l'homme fort du Club de Bruges.

Verhaeghe estime avoir assez mangé son pain noir : "Il y a eu un format de compétition appliqué pendant 13 ans auquel nous n'adhérions pas, mais nous l'avons accepté et nous avons quand même été champions".

Il appelle les opposants à la réforme à faire preuve de dignité : "Maintenant, il y a de mauvais perdants. Vous n'avez pas besoin de vous comporter comme un perdant". Voilà qui ne fera pas redescendre la tension entre les deux camps.

