Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

Longtemps cantonné aux divisions inférieures, Joedrick Pupe évolue désormais en MLS. Il ouvre de grands yeux dans son nouveau quotidien chez les Vancouver Whitecaps.

Pupe travaillait encore comme magasinier à Zedelgem lorsqu'il jouait pour Oostkamp. Via une vidéo auto-réalisée, il a attiré l'attention du Lierse. Le tournant de sa carrière : Dender a ensuite toqué à la porte, avant le départ de cet été vers le Canada : "Je n'aurais jamais pensé jouer un jour en MLS, même dans mes rêves les plus fous", raconte-t-il dans le Krant van West-Vlaanderen.

Le défenseur de 28 ans n'a pas hésité longtemps quand l'offre est arrivée. "Je ne pouvais qu'accepter. C'est une ville magnifique et un championnat qui devient plus fort chaque année. Tout ici est multiplié par dix par rapport à ce que j'ai vécu en Belgique".

Thomas Müller en attendant Lionel Messi ?

À Vancouver, il partage le vestiaire avec un certain Thomas Müller. "Un homme très sympathique, nous avons déjà mangé ensemble quelques fois. C'est un privilège d'apprendre d'un joueur aussi expérimenté".

Cependant, l'idée que Pupe pourrait devoir arrêter Lionel Messi sur le terrain est celle qui le fascine le plus. "Si nous atteignons tous les deux les playoffs et que le sort nous réunit, cette chance existe. Ce serait incroyable. Mais peu importe qui est en face de moi, je veux surtout faire ce que je sais faire".

Son premier match avec les Whitecaps ne devrait plus tarder. "Je me remets de ma blessure, j'espère jouer bientôt. J'ai un contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire. Je suis ici pour écrire une belle histoire".