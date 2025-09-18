Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir
Photo: © photonews
Philippe Clement est toujours sans club depuis la fin de son aventure chez les Glasgow Rangers. Un club polonais se propose de le relancer.

Nous vous en parlions hier, Philippe Clement tourne comme un lion en cage en attendant de retrouver un nouveau club. Prenant tout de même le temps de se voir proposer le bon projet, l'Anversois de 51 ans a promis que du nouveau "arriverait bientôt".

Et si cette nouvelle aventure le menait du côté de la Pologne ? Son nom est en tout cas cité du côté de l'Ekstraklasa locale. Le journaliste Tomasz Włodarczyk fait ainsi état de l'intérêt du Pogoń Szczecin.

Plusieurs entraîneurs abordés, Clement comme favori

Le Pogoń est à la recherche d'un nouveau coach depuis le licenciement de Robert Kolendowicz. La défaite contre le Korona Kielce place l'équipe à la neuvième place, loin des grandes ambitions du propriétaire Alex Haditaghi, qui a décidé d'agir.

Philippe Clement serait ainsi le favori de la direction, qui a déjà entamé les négociations. Mais il est encore loin d'être sûr que l'ancien entraîneur des Glasgow Rangers et de Monaco ait attendu sept mois pour se relancer à Szczecin.

S'il finit néanmoins par se recaser en Pologne, Clement découvrirait un effectif avec quelques noms familiers. Outre le champion du monde Benjamin Mendy, on y retrouve également Valentin Cojocaru (ex-Louvain) et Paul Mukairu (ex-Anderlecht).

Pogon Szczecin

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 23/09 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
