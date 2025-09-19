"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

Tout comme lors du derby mancunien, Jérémy Doku a contribué jeudi à la victoire de Manchester City grâce à une solide prestation. Face au Napoli de Kevin De Bruyne, le score final a été de 2-0.

Jeudi soir, Manchester City affrontait Naples dans un match marqué par le retour de Kevin De Bruyne à l’Etihad Stadium. Mais pour le meneur de jeu des Diables Rouges, cette soirée a vite tourné court.

Moins d’une demi-heure après le coup d’envoi, il a été remplacé à la suite de l’expulsion de son capitaine Di Lorenzo. Son compatriote et ancien coéquipier Jérémy Doku est revenu sur cet épisode.



"Ça fait mal pour lui. On aurait aimé le voir jouer davantage. D’un autre côté, c’est évidemment une bonne chose pour nous, car on sait à quel point il peut être dangereux", a confié l’ailier, auteur du but du 2-0 en seconde période, à Sporza.

Déjà décisif le week-end précédent face à Manchester United avec deux passes décisives, le joueur belge confirme sa montée en puissance. Il l’avait d’ailleurs annoncé lors de la trêve internationale : "J’ai dit pendant la trêve internationale que je n’étais pas encore le meilleur Jérémy. C’était honnête de ma part. Mais j’ai ajouté que ça allait venir. Et je sens que je suis petit à petit en train de revenir à mon niveau."

Manchester City devra rapidement enchaîner puisqu’un choc majeur les attend ce dimanche en Premier League. Les Citizens se déplacent à Arsenal, deuxième avec neuf points sur douze. De son côté, City occupe la huitième place avec six points sur douze.