"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium

"Ça fait mal pour lui" : Jérémy Doku prend la parole sur la sortie de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Tout comme lors du derby mancunien, Jérémy Doku a contribué jeudi à la victoire de Manchester City grâce à une solide prestation. Face au Napoli de Kevin De Bruyne, le score final a été de 2-0.

Jeudi soir, Manchester City affrontait Naples dans un match marqué par le retour de Kevin De Bruyne à l’Etihad Stadium. Mais pour le meneur de jeu des Diables Rouges, cette soirée a vite tourné court.

Moins d’une demi-heure après le coup d’envoi, il a été remplacé à la suite de l’expulsion de son capitaine Di Lorenzo. Son compatriote et ancien coéquipier Jérémy Doku est revenu sur cet épisode. 

Lire aussi… 🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

"Ça fait mal pour lui. On aurait aimé le voir jouer davantage. D’un autre côté, c’est évidemment une bonne chose pour nous, car on sait à quel point il peut être dangereux", a confié l’ailier, auteur du but du 2-0 en seconde période, à Sporza.

Déjà décisif le week-end précédent face à Manchester United avec deux passes décisives, le joueur belge confirme sa montée en puissance. Il l’avait d’ailleurs annoncé lors de la trêve internationale : "J’ai dit pendant la trêve internationale que je n’étais pas encore le meilleur Jérémy. C’était honnête de ma part. Mais j’ai ajouté que ça allait venir. Et je sens que je suis petit à petit en train de revenir à mon niveau."

Manchester City devra rapidement enchaîner puisqu’un choc majeur les attend ce dimanche en Premier League. Les Citizens se déplacent à Arsenal, deuxième avec neuf points sur douze. De son côté, City occupe la huitième place avec six points sur douze.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Napoli
Jérémy Doku
Kevin De Bruyne

Plus de news

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

10:00
Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

21:44
OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

10:09
Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

Grosse gêne à Monaco : le Directeur Général est venu s'expliquer en zone mixte après la débâcle subie à Bruges

08:40
🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

🎥 "L'adversaire a fait un très bon match" : Eric Dier reconnaît la supériorité de Bruges après la défaite de son équipe

09:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/09: Lloci

08:20
🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

🎥 "On était vraiment à notre niveau" : Carlos Forbs satisfait après la victoire du Club de Bruges face à Monaco

08:00
OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

08:20
"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

"C'est à nous de réagir" : le KRC Genk prêt à relever la tête face à l'Union Saint-Gilloise ? Les mots forts de Matte Smets

07:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00
"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

"Le ballon, c'est comme une femme" : le sérieux recadrage d'Ivan Leko à ses joueurs

07:20
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

06:40
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

21:20
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

17:30
Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

15:30
🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

14:30
2
Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 4-1 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 4-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 1-2 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 5-1 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved