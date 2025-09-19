Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ces dernières années, Saint-Trond s'est érigé en une belle publicité pour le football belge au Japon. Le Beerschot est en passe de s'en inspirer.

Relégué en D1B, le Beerschot veut repartir de l'avant. Et cela passe par la reprise du club. Les Rats sont désormais entre les mains d'un groupe d'investisseurs japonais. Ce dernier s'est déjà manifesté il y a plusieurs mois auprès de United World Group, actuel propriétaire du club.

Les investisseurs nippons souhaitaient prendre le contrôle du Beerschot à partir de la saison à venir. Les négociations ont connu un fameux coup d'accélérateur en fin de saison dernière, les candidats sont venus à plusieurs reprises regarder des matchs au Kiel.

Les derniers détails enfin réglés

Les actionnaires minoritaires ainsi que le propriétaire saoudien, le Prince Abdullah, et son groupe d'investissement ont accepté l'offre de reprise il y a quelques semaines. Selon Het Nieuwsblad, le contrat écrit a enfin été signé hier.

Le club se préparerait à annoncer officiellement la nouvelle pour fêter le rachat samedi avec les supporters à l'occasion du match à domicile contre les Francs Borains.

L'avenir des Rats devrait alors être clarifié. Car pour l'heure, entre l'implication exacte du fonds d'investissement et l'arrivée de joueurs nippons, l'incertitude demeure.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

Reparti pour un tour en janvier : les deux clubs refusés par Nicolas Raskin cet été

07:00
"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

"Le Club met Monaco en slip", "des vagues incessantes" : la presse française s'incline devant la démonstration brugeoise

06:20
🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

🎥 "C'est devenu un match facile" : le FC Bruges a imité l'Union pour une semaine belge historique en Ligue des Champions

06:00
Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

Improbable : un Brugeois quitte la pelouse très frustré contre Monaco, malgré la leçon de football du Club

22:40
Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

23:00
Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

Officiel : une rencontre supplémentaire s'ajoute au programme du Lotto Park

22:20
Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

22:00
Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

21:00
Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

21:44
Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk Analyse

Charleroi et Anderlecht l'ont mis en lumière : une différence majeure pour expliquer les difficultés de Genk

21:20
Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

Hasi reste inflexible : un transfert à 2,5 millions déjà poussé vers un prêt pour le mercato d'hiver

20:20
Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

Officiel : Charleroi annonce un partenariat avec un club de D1 ACFF

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Lazare Amani - Kyei - De Sart

18:40
"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

"Si je pouvais rejouer ce match à Anderlecht, ma carrière aurait été tout autre"

19:40
Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

Du beau monde... dont un joueur d'Anderlecht pour soutenir Bruges en Ligue des Champions

18:59
🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

🎥 Il n'en croyait pas ses yeux : le penalty litigieux concédé...et arrêté par Mignolet avant sa sortie sur blessure

19:20
Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

18:40
Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

Officiel : José Mourinho revient à ses premières amours et coachera un Diable Rouge

18:20
De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

18:00
Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

Philippe Clement nouvel entraîneur de Benjamin Mendy ? Une destination folle pour les réunir

17:30
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

16:30
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

15:30
🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

14:30
2
Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

15:00
Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

14:00
2
De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

13:30
Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

12:20
Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

13:00
Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

12:40
Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

11:20
🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

12:00
Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

11:00
Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30
Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 6
Lierse SK Lierse SK 20:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 20:00 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 20/09 RSCA Futures RSCA Futures
Beerschot Beerschot 20/09 Francs Borains Francs Borains
RFC Seraing RFC Seraing 20/09 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 20/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 21/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 21/09 KSC Lokeren KSC Lokeren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved