Cette fois, c'est signé : un club belge historique passe sous pavillon japonais

Ces dernières années, Saint-Trond s'est érigé en une belle publicité pour le football belge au Japon. Le Beerschot est en passe de s'en inspirer.

Relégué en D1B, le Beerschot veut repartir de l'avant. Et cela passe par la reprise du club. Les Rats sont désormais entre les mains d'un groupe d'investisseurs japonais. Ce dernier s'est déjà manifesté il y a plusieurs mois auprès de United World Group, actuel propriétaire du club.

Les investisseurs nippons souhaitaient prendre le contrôle du Beerschot à partir de la saison à venir. Les négociations ont connu un fameux coup d'accélérateur en fin de saison dernière, les candidats sont venus à plusieurs reprises regarder des matchs au Kiel.

Les derniers détails enfin réglés

Les actionnaires minoritaires ainsi que le propriétaire saoudien, le Prince Abdullah, et son groupe d'investissement ont accepté l'offre de reprise il y a quelques semaines. Selon Het Nieuwsblad, le contrat écrit a enfin été signé hier.

Le club se préparerait à annoncer officiellement la nouvelle pour fêter le rachat samedi avec les supporters à l'occasion du match à domicile contre les Francs Borains.

L'avenir des Rats devrait alors être clarifié. Car pour l'heure, entre l'implication exacte du fonds d'investissement et l'arrivée de joueurs nippons, l'incertitude demeure.