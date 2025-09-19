Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

C'était l'un des départs surprise de dernière minute en Jupiler Pro League : Jan-Carlo Simic a rejoint l'Arabie Saoudite. Le défenseur central serbe est revenu sur ce transfert.

Signer en Arabie Saoudite à 20 ans, ce n'est certainement pas ce qu'avait prévu Jan-Carlo Simic. Le Serbe a quitté le RSC Anderlecht pour Al-Ittihad en fin de mercato à la surprise générale, rapportant une petite fortune inattendue aux Mauves.

Et Simic lui-même ne regrette certainement pas son choix. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, le premier depuis son départ, il s'est exprimé sur son transfet étonnant. "Je suis entouré de joueurs qui ont gagné la Coupe du monde, la Ligue des champions, un Ballon d'Or (Karim Benzema, nda). C'est une all-star team", affirme-t-il.



Lire aussi… Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

"On ne comprend pas bien en Europe à quel point le championnat saoudien a progressé. C'est supérieur à beaucoup de championnats européens, et certainement supérieur au championnat belge", estime Jan-Carlo Simic. "J'ai fait un énorme pas en avant. Al-Ittihad est la meilleure équipe du pays, voire du continent, et pourrait jouer facilement dans l'un des cinq grands championnats".

Simic a-t-il fait un pas en avant en quittant Anderlecht ?

S'il a certainement fait un choix lucratif, Simic s'estime très chanceux, notamment de pouvoir jouer aux côtés de Karim Benzema. "Il est blessé pour le moment, mais j'ai hâte de me frotter à lui à l'entraînement. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, c'est de la folie, je ne peux pas décrire la chance que j'ai".

Et cette signature à Al-Ittihad ne devrait, selon lui, pas entraver ses chances de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine. "Je joue dans une équipe où quinze joueurs sont internationaux. Je pense que ça aura même un impact positif pour espérer disputer la Coupe du Monde", estime l'ex-Anderlechtois.