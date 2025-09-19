OFFICIEL : le KSC Lokeren crée la surprise et s'offre un ancien international espoirs belge

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lokeren a mal démarré sa saison en Challenger Pro League : 0 sur 12 en championnat et une élimination précoce en Coupe de Belgique avaient semé la panique. Le week-end dernier, le club a enfin décroché sa première victoire... et il poursuit son redressement en attirant un nouveau renfort.

Lokeren a recruté Matias Lloci. Il arrive en provenance du club albanais de première division, le KF Teuta, où il a inscrit huit buts.

"Le milieu offensif de 25 ans arrive du KF Teuta. En première division albanaise, il était un titulaire régulier avec 53 matchs disputés au cours des dix-huit derniers mois. Matias apporte de la créativité et de la qualité technique à Lokeren", peut-on lire dans un communiqué du club.

✍️ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑: Matias LLOCI! 🤍🖤💛



🔥 De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van KF Teuta. Bij de Albanese eersteklasser was hij een vaste waarde met 53 wedstrijden het voorbije anderhalf jaar. Matias brengt creativiteit en voetballend vermogen mee naar Lokeren. pic.twitter.com/OoZJPSspjC — KSC Lokeren (@KSCLokeren) September 17, 2025

Lloci a été international belge jusqu’en U19 et est issu du centre de formation de La Gantoise, où il n’a cependant jamais vraiment réussi à percer.

Il a évolué en Belgique sous les couleurs de Westerlo (2020-2022) et de Virton (2022-2023). Il a également connu une expérience à Chypre avec l’Omonia Aradippou (2021-2022 en prêt). En 2024, il a rejoint l'Albanie.

Avec sa nouvelle équipe, il ambitionne de réaliser une belle saison en Challenger Pro League. Et pourquoi pas monter dans l'élite du football belge !