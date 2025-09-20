🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

Arrivé au RFC Liège ce jeudi, Alexis De Sart a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain est déjà impatient de débuter l'aventure.

Rejoindre le RFC Liège, c'est évidemment particulier pour lui, son père, Jean-François De Sart ayant disputé presque l'intégralité de sa carrière dans ce club : "Je suis très heureux. J’ai jamais joué au RFC Liège mais ça a toujours été le club familial. Ça signifie beaucoup dans la famille. Être ici signifie beaucoup pour moi aussi et je suis très heureux d’enfin être là."

"Je ne me pose pas trop de questions par rapport à l’ambiance. Je sais que tout va bien se passer", poursuit-il au micro de son équipe.



L’adaptation ne devrait pas être compliquée pense-t-il : "Je connais déjà beaucoup de joueurs avec qui j’ai joué par le passé, que ce soit chez les jeunes ou en équipe première. Je ne me fais pas de souci quant à l’adaptation."

"On connaît la ferveur qu’il y a ici à Rocourt depuis des années. Et le public fidèle qui suit le club même quand c’est peut-être plus difficile. D’être ici aujourd’hui en D1B, pouvoir faire de bonnes choses, c'est important pour les fans aussi. En tant que club, on doit leur rendre ça."

Il a envie d’une chose : découvrir le chaudron de Rocourt. "Je suis impatient de pouvoir jouer devant ce public. Mon papa m’en a beaucoup parlé de l’époque. Je me réjouis de me faire ma propre expérience."