Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"
Charles Vanhoutte a quitté la Pro League à la fin du mercato estival pour rejoindre la Ligue 1. Dans une interview, il revient sur ce transfert.

L’Union aurait préféré ne pas le voir partir. Mais dans les dernières heures du mercato estival, Charles Vanhoutte, véritable travailleur de l’ombre et maillon essentiel du milieu de terrain de l’Union, a finalement choisi de tenter une nouvelle aventure.

Il a rejoint l’OGC Nice en Ligue 1. Dans un entretien accordé à Sudinfo, il revient sur ce choix : "Nous avons discuté avec l’Union. Nous avions convenu que je ne partirais que pour un club qui me correspondait et si l’Union recevait le montant souhaité. Ce fut le cas avec l’OGC Nice. Tout s’est déroulé très rapidement."

"Ce n’était pas facile pour eux, car ils devaient trouver un remplaçant. Au départ, ils m’avaient dit que je ne pouvais pas partir. Mais ensuite, nous avons eu une discussion avec Philippe Bormans et Chris O’Loughlin. C’était une bonne discussion", poursuit le milieu de terrain.

Avec ce transfert, Vanhoutte ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Avec Nice, il jouera la Ligue Europa la semaine prochaine, mais la différence est notable. Le joueur nuance toutefois : "En Ligue 1, tu affrontes le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. C’est aussi, quelque part, jouer la Ligue des champions", conclut-il.

Avec Nice, Vanhoutte se déplacera samedi soir sur la pelouse de Brest, où les Aiglons tenteront d’enchaîner une deuxième victoire consécutive.

