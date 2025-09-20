Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

De retour après avoir été mis de côté, Nicolas Raskin a marqué contre Hibernian en Coupe de la Ligue.

Pour son retour dans le onze, Nicolas Raskin a répondu présent. Mis de côté ces dernières semaines pour des raisons de comportement, le milieu belge a retrouvé sa place dans le groupe. Son entraîneur Russell Martin avait promis de lui redonner une chance.

Cette chance est arrivée en Coupe de la Ligue face à Hibernian. Titulaire, le Diable Rouge a répondu de la meilleure manière possible. Sur un corner bien négocié, il a ouvert le score et fait exploser un stade ravi de revoir son chouchou.

C'est le premier but de sa saison en club. Malgré les critiques, Raskin a prouvé sur le terrain qu’il comptait pour son équipe.

Deux semaines plus tôt, Raskin s’était illustré avec la Belgique face au Kazakhstan au Lotto Park. Il avait été applaudi par le public. Les fans des Rangers demandaient son retour dans l'effectif.

Raskin a compris la leçon. Pour retrouver sa place de titulaire, il devra parler balle au pied. Son coach lui a fait confiance et ça a payé, avec une victoire 2-0.