Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| 0 réaction
Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il n'y avait pas grand chose à dire après un pauvre match contre l'Antwerp sur des Mauves qui n'ont pas été catastrophiques, mais n'ont fait rêver personne pour autant.

Coosemans (6)

Rien à faire ou presque et aucune erreur ou approximation.

Augustinsson (5)

Dans ce qui était en quelque sorte un trio axial, Augustinsson n'a pas démérité, mais était le moins à l'aise des trois défenseurs. Peu inspiré quand il se donnait la liberté de monter. 

Lire aussi… Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Kana (7)

Toujours bien placé, propre à la relance la plupart du temps (sauf sur de longs ballons parfois un peu trop forts) et de plus en plus à l'aise dans son rôle de patron de la défense. 

Hey (6,5)

Impérial de la tête devant un Janssen roublard, il était nettement en-dessous à la relance. Un match solide derrière, cependant. 

Sardella (6)

Il a amené quelques très bons centres, jamais utilisés. Une perte de balle qui aurait pu coûter cher. 

Llansana (5)

Un match très timoré de la part de l'Hispano-Néerlandais, souvent bien placé mais qui se cachait presque balle au pied et a manqué à plusieurs reprises de flair dans la dernière partie du terrain. 

De Cat (6) 

Sorti assez tôt en seconde période, De Cat s'est éteint au fil du match, mais en première période, il a réalisé quelques jolis gestes et remontées de terrain. L'un de ses centres méritait beaucoup mieux. 

Stroeykens (4)

Première titularisation en championnat cette saison suite à la blessure de dernière minute de Hazard et Mario Stroeykens n'a pas plaidé sa cause. Un match insipide de celui dont on attend une prolongation... mais aussi bien plus sur le terrain. 

Huerta (5)

Une pile électrique, pas mal de combinaisons et énormément d'envie mais comme à ses débuts : il manquait la précision. Le genre de prestation que Hasi et le public apprécient cependant. 

Angulo (5)

En première partie, quelques gestes techniques et accélérations ont fait plaisir au public, et il s'est procuré la plus grosse occasion de la seconde période avec un coup-franc direct très bien donné. 

Vazquez (3,5)

Des occasions ratées, des centres pour lesquels il était mal placé, et un nombre catastrophique de ballons perdus ou mal gérés en seconde période. Sa première mi-temps, parfois intelligente dans les combinaisons, était pourtant correcte à défaut d'être brillante. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

23:20
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

23:40
Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages Analyse

Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages

22:20
Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

21:20
3
"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison Interview

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

21:40
🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

22:40
Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

22:00
Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

21:04
Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

19:49
"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

18:20
Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

16:00
Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

12:40
L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

20:16
Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

20:32
Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

20:04
Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs" Analyse

Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

18:40
"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

19:00
Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

19:40
Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

19:20
Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

17:58
"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

10:00
Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

17:30
Le CEO du Club de Bruges prêt à succéder à Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration de la Pro League ?

Le CEO du Club de Bruges prêt à succéder à Wouter Vandenhaute au Conseil d'administration de la Pro League ?

14:20
"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

17:00
Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

16:30
"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

15:30
🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

15:00
Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

Rik De Mil critique le calendrier de la Pro League : "Une grosse erreur a été commise"

13:20
"Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

"Je pense qu'on est une équipe soudée": Malick Fofana savoure le bon début de saison de l'OL

14:00
Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

Un grand talent du football français dans l'effectif du RWDM ?

13:40
"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

"Il doit taper du poing sur la table" : un ancien Diable Rouge critique Thorsten Fink

12:20
Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

Malick Fofana étudie-t-il ses adversaires comme un certain Bradley Barcola ? Le joueur répond à la question

13:00
David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

David Hubert contre Frédéric Taquin : suivez Louvain - RAAL La Louvière en direct commenté

11:20
Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

Charles Vanhoutte sur son transfert à l'OGC Nice : "Au départ, je ne pouvais pas partir"

11:40
🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

🎥 "Être ici signifie beaucoup pour moi" : les premiers mots d'Alexis De Sart au RFC Liège

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved