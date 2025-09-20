Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il n'y avait pas grand chose à dire après un pauvre match contre l'Antwerp sur des Mauves qui n'ont pas été catastrophiques, mais n'ont fait rêver personne pour autant.

Coosemans (6)

Rien à faire ou presque et aucune erreur ou approximation.

Augustinsson (5)

Dans ce qui était en quelque sorte un trio axial, Augustinsson n'a pas démérité, mais était le moins à l'aise des trois défenseurs. Peu inspiré quand il se donnait la liberté de monter.



Kana (7)

Toujours bien placé, propre à la relance la plupart du temps (sauf sur de longs ballons parfois un peu trop forts) et de plus en plus à l'aise dans son rôle de patron de la défense.

Hey (6,5)

Impérial de la tête devant un Janssen roublard, il était nettement en-dessous à la relance. Un match solide derrière, cependant.

Sardella (6)

Il a amené quelques très bons centres, jamais utilisés. Une perte de balle qui aurait pu coûter cher.

Llansana (5)

Un match très timoré de la part de l'Hispano-Néerlandais, souvent bien placé mais qui se cachait presque balle au pied et a manqué à plusieurs reprises de flair dans la dernière partie du terrain.

De Cat (6)

Sorti assez tôt en seconde période, De Cat s'est éteint au fil du match, mais en première période, il a réalisé quelques jolis gestes et remontées de terrain. L'un de ses centres méritait beaucoup mieux.

Stroeykens (4)

Première titularisation en championnat cette saison suite à la blessure de dernière minute de Hazard et Mario Stroeykens n'a pas plaidé sa cause. Un match insipide de celui dont on attend une prolongation... mais aussi bien plus sur le terrain.

Huerta (5)

Une pile électrique, pas mal de combinaisons et énormément d'envie mais comme à ses débuts : il manquait la précision. Le genre de prestation que Hasi et le public apprécient cependant.

Angulo (5)

En première partie, quelques gestes techniques et accélérations ont fait plaisir au public, et il s'est procuré la plus grosse occasion de la seconde période avec un coup-franc direct très bien donné.

Vazquez (3,5)

Des occasions ratées, des centres pour lesquels il était mal placé, et un nombre catastrophique de ballons perdus ou mal gérés en seconde période. Sa première mi-temps, parfois intelligente dans les combinaisons, était pourtant correcte à défaut d'être brillante.