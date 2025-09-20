Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

Fraîchement retraité, Nacer Chadli est désormais adjoint des U18 du Standard. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé sur son choix d'arrêter sa carrière pour devenir entraîneur.

Son nouveau rôle, il l’affectionne déjà particulièrement : "Je me sens très bien dans ce nouveau rôle. Cela s’est bien passé, c’était une suite logique pour moi qui suis passionné de foot. Si je ne sais plus le pratiquer, j’essaie de transmettre ma passion aux jeunes de l’Académie, là où j’ai commencé. C’est un tout autre métier qui est assez plaisant."

"Je n’aurais pas pu continuer encore un an," pointe-t-il au micro de Sudinfo. "Physiquement, cela coinçait. C’est surtout au niveau de la récupération après les matchs que cela posait problème."



Le corps ne suivait plus : "Je n’arrivais plus à enchaîner les entraînements après les rencontres, donc c’était compliqué de garder un bon niveau de forme, même si c’était à un niveau plus bas. Je l’ai plutôt bien vécu, même si on a toujours envie de jouer le plus longtemps possible."

C’était un choix naturel

L’ex-footballeur a même désormais une double casquette : "Oui, j’avais ça en tête depuis quelques années, quand j’ai entamé ma formation. C’était un choix naturel. On m’a aussi proposé de la consultance pour la télévision, j’ai accepté d’essayer et ça m’a bien plu."

Nacer Chadli doit encore passer des diplômes pour entraîner au plus haut niveau : "Je suis dans ma dernière année de l’UEFA A. À terme, je veux passer la licence pro. Une fois que je l’aurai en poche, je pourrai avoir des ambitions plus importantes."