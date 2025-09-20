"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

Responsable de la formation des gardiens d'Anderlecht, Silvio Proto s'est confié. L'ancien portier espère notamment réussir à amener un gardien de Neerpede comme numéro un dans les cages de l'équipe première.

Il explique au micro de Sudinfo comment s'est passé son retour dans le club bruxellois : "J’ai rencontré Tim Borguet à sa demande, en mai dernier, et il m’a exposé la nouvelle structure du RSCA ainsi que ses objectifs et ses projets. Il m’a proposé de devenir l’entraîneur des gardiens de l’équipe première."

"Mais je lui ai répondu que je me sentais bien comme coordinateur des gardiens à La Louvière et que c’est dans ce rôle que je me voyais m’épanouir pour la suite de ma carrière. Je pensais qu’on en resterait là mais il m’a directement répondu que ça tombait bien puisqu’Anderlecht cherchait également un coordinateur pour ses portiers. Là, je ne pouvais plus refuser. Nous avons rapidement trouvé un accord."

Revenir à Anderlecht, Silvio Proto en rêvait : "Oui, je l’avoue. Ce fut d’ailleurs une très agréable surprise que Tim vienne vers moi alors qu’il savait que j’étais à la RAAL. Mais il me voulait vraiment et le Sporting, depuis mon départ il y a près de dix ans, était toujours resté dans un coin de ma tête."

Un gardien de Neerpede numéro un ?

Silvio Proto s'est également exprimé sur la possibilité de voir un gardien venu du centre de formation devenir numéro un : "Il faudra du temps car ça ne se fait pas d’un coup de baguette magique. Neerpede a toujours eu de bons gardiens mais ils partaient à Bruges et surtout à Genk, dont la réputation n’est plus à faire dans ce domaine."

"Genk a une histoire et a toujours fait jouer ses jeunes gardiens. Et pas rien que Courtois ! Cela influence évidemment le choix des parents. Je veux aussi créer cette histoire à Anderlecht. Et lorsque l’un de nos gardiens aura fait son trou en équipe première, nous serons lancés. Je ne vais pas citer de noms, mais nous avons déjà quelques grands talents," conclut-il à ce sujet.