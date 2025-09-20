Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

L'ancien international belge espoir, désormais âgé de 28 ans, Arno Verschueren, a été décisif ce vendredi en Eredivisie face à son ancien club.

Twente affrontait le Sparta Rotterdam à l'extérieur en ouverture de la sixième journée du championnat néerlandais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe du joueur belge s'est facilement imposée.

Le score final a été de 1-5 : Ramiz Zerrouki (13'), Kristian Hlynsson (51’), Bart van Rooij (60’), Ricky van Wolfswinkel (65’) et Naci Ünüvar (85’) ont inscrit les buts de Twente. Tobias Lauritsen avait égalisé pour le Sparta en première période (24e).

Premier assist de la saison pour Arno Verschueren

Monté au jeu à la 72e minute, Arno Verschueren s'est illustré sur le cinquième but en délivrant la passe décisive pour Naci Ünüvar. C'était son premier assist de la saison. Il a pour le moment pris part à toutes les rencontres de son équipe en Eredivisie, mais est souvent monté en seconde période.

Au classement, Twente ne figure qu'à la 10e place après six rencontres. Le bilan est le suivant : deux victoires, un nul et trois défaites. Autant vous dire que ce succès fait donc du bien à tout un groupe.

Vendredi prochain, Twente recevra le Fortuna Sittard. Là encore une victoire est impérative afin de remonter au classement en ce début d'exercice 2025-2026.