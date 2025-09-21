Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Le Standard se rendra à Westerlo ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Découvrez la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard n’a plus gagné depuis quatre rencontres et doit impérativement réagir. La tâche ne sera cependant pas aisée ce dimanche sur la pelouse de Westerlo, d’autant que Vincent Euvrard est encore privé de plusieurs titulaires potentiels, notamment en défense.

Marlon Fossey, un temps incertain, devrait être en mesure de tenir sa place sur le couloir droit, ainsi que son rôle de capitaine. Dans le cas contraire, Henry Lawrence, son remplaçant attitré, le suppléera. En défense centrale, les deux seuls joueurs à 100 % de leurs capacités physiques, Daan Dierckx et Ibrahim Karamoko, évolueront ensemble. Sur le côté gauche, Tobias Mohr devrait être reconduit.



Un petit dilemme offensif, et beaucoup de certitudes faute de choix

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen devraient être associés, sauf surprise de Vincent Euvrard. Au poste de numéro 10, Nayel Mehssatou pourrait profiter de la prestation terne de Mohamed El Hankouri lors de sa première titularisation pour reprendre sa place. Dans ce rôle, Adnane Abid pourrait également être utilisé, ce qui laisserait le côté droit à un joueur comme Dennis Ayensa.

Car si Rafiki Saïd est une certitude à gauche, il n’y en a pas vraiment à droite. Adnane Abid peut y évoluer, mais connaît un début de saison compliqué, tandis que Dennis Ayensa peut y dépanner, même si ce n’est pas son poste naturel. Si Abid est aligné en 10, Ayensa occupera l’aile droite. Si Mehssatou ou El Hankouri sont préférés en 10, Abid devrait alors prendre place sur le flanc droit.

En pointe, aucune surprise : Thomas Henry sera titulaire au Kuipje. La rencontre arrive encore un peu trop tôt pour Timothé Nkada, qui pourrait, à terme, concurrencer Thomas Henry… ou bien l’accompagner. L'attaquant venu de Rodez pourrait tout de même rentrer dans le groupe, mais probablement pas pour commencer la partie.

La composition probable du Standard à Westerlo : Epolo - Fossey, Dierckx, Karamoko, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - Abid, Mehssatou, Saïd - Henry.