"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

L'Union Saint-Gilloise a souffert mais s'est imposée à Genk grâce à Schoofs dans les arrêts de jeu. Christian Burgess et ses coéquipiers n'en pouvaient plus.

Ils n’ont rien lâché jusqu’au bout. À Genk, l’Union Saint-Gilloise a arraché trois points grâce à Rob Schoofs, buteur dans les arrêts de jeu. Ce succès propulse les Bruxellois seuls en tête avec 20 points sur 24.

Avant ce dénouement, l’Union avait rapidement lancé son match. À la 10e minute, Promise David a ouvert le score, servi par Christian Burgess. Le défenseur revient sur une rencontre très difficile physiquement pour DAZN. "Les jambes étaient vides à la fin. On a tout donné sur le terrain, c'est pour ça que tout le monde a célébré le but de Schoofs."



Le scénario aurait pu être différent selon Burgess. "En première mi-temps, on aurait pu marquer un deuxième but", a reconnu le défenseur. Mais Genk a réagi au retour des vestiaires. "Après le repos, le but leur a donné confiance aux Genkois." Le 1-1 signé Ito avait relancé les Limbourgeois.

La suite fut une longue bataille. "On a souffert, ce n'était pas une performance parfaite", a admis le joueur.

"En revanche notre semaine est parfaite", a conclu le défenseur. Une première victoire en Ligue des champions et trois points en toute fin de rencontre.