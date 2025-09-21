"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"C'est pour ça que tout le monde a célébré le but" : Burgess résume l'explosion de joie de l'Union contre Genk
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union Saint-Gilloise a souffert mais s'est imposée à Genk grâce à Schoofs dans les arrêts de jeu. Christian Burgess et ses coéquipiers n'en pouvaient plus.

Ils n’ont rien lâché jusqu’au bout. À Genk, l’Union Saint-Gilloise a arraché trois points grâce à Rob Schoofs, buteur dans les arrêts de jeu. Ce succès propulse les Bruxellois seuls en tête avec 20 points sur 24.

Avant ce dénouement, l’Union avait rapidement lancé son match. À la 10e minute, Promise David a ouvert le score, servi par Christian Burgess. Le défenseur revient sur une rencontre très difficile physiquement pour DAZN. "Les jambes étaient vides à la fin. On a tout donné sur le terrain, c'est pour ça que tout le monde a célébré le but de Schoofs."

Lire aussi… But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

Le scénario aurait pu être différent selon Burgess. "En première mi-temps, on aurait pu marquer un deuxième but", a reconnu le défenseur. Mais Genk a réagi au retour des vestiaires. "Après le repos, le but leur a donné confiance aux Genkois." Le 1-1 signé Ito avait relancé les Limbourgeois.

La suite fut une longue bataille. "On a souffert, ce n'était pas une performance parfaite", a admis le joueur.

"En revanche notre semaine est parfaite", a conclu le défenseur. Une première victoire en Ligue des champions et trois points en toute fin de rencontre.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Union SG
Christian Burgess

Plus de news

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

But annulé de Genk : la décision était-elle correcte ?

20:20
2
Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

Bruges enchaîne : les Gazelles se rapprochent de la tête

22:00
"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

"Je n'aime pas ce mot" : Thorsten Fink refuse de parler de crise malgré la nouvelle défaite de Genk

17:30
Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

Un braquage en règle ! Malmenée comme jamais, l'Union s'impose dans la douleur à Genk

15:30
Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers" Interview

Vincent Euvrard peut enfin sourire au Standard : "On se complique encore trop la vie, mais on peut être fiers"

21:30
"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

"C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin" : Stef Wils pointe le vrai problème de l'Antwerp

20:00
Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

Toujours pas de vrai buteur à Anderlecht : "Ça devait être goal..."

19:30
Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo Analyse

Match référence pour Abid, superbe but de Nielsen : les notes du Standard après la victoire à Westerlo

19:00
Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

Premier succès pour Euvrard : le Standard renoue avec la victoire à Westerlo avant un calendrier dantesque

17:55
Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

Theate prend quatre goals, Batshuayi rentre sans marquer : match fou en Bundesliga

18:40
Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

18:20
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

14:00
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

17:00
"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

"C'est comme si le monde s'écroulait" : David Hubert craque et allume son vestiaire

16:30
"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

"Prendre un point à Anderlecht n'est pas un mauvais résultat" : Janssen relativise et Anderlecht s'agace

16:00
La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content" Analyse

La RAAL tient un joyau, qui peut remercier Frédéric Taquin... et Mouhamed Belkheir : "Je le drille, je suis content"

14:40
Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

15:45
À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

À Anderlecht, Nathan De Cat impressionne et pas seulement grâce à sa taille

14:20
Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

Arthur Vermeeren patientera : le Classique OM-PSG au Vélodrome est reporté

15:00
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

13:30
Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

Marc Coucke en train d'espionner le Club de Bruges ? L'homme fort d'Anderlecht s'en amuse

12:30
Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

13:00
🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

🎥 Quel coup de casque ! Quand Christian Benteke éclipse Lionel Messi...pour quelques minutes seulement

12:00
Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

Les vérités d'Olivier Renard sur le mercato : voilà pourquoi Anderlecht n'a pas acheté d'attaquant au départ de Dolberg

11:30
Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

10:40
Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

11:00
🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40
José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

José Mourinho retrouve Benfica : un ancien de l'Union lui offre une première soirée parfaite

10:20
"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

10:00
Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40
Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

09:00
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire" Interview

L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

07:20
7
Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

09:20
1
Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

08:00
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

07:40
Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 2-0 STVV STVV
KV Malines KV Malines 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved