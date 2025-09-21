Challenger Pro League : Courtrai perd ses premiers points, un autre club réalise le sans-faute

Deux matchs étaient au programme ce dimanche en Challenger Pro League, impliquant les deux leaders. Le KV Courtrai a lâché ses premiers points, au contraire de Beveren.

La course au titre en Challenger Pro League semble bien partie pour opposer deux clubs qui ont longtemps eu leur place en Jupiler Pro League. Ainsi, le KV Courtrai, leader de D1B et relégué au terme de la saison passée, comptait jusqu'ici le maximum de points.

Les Kerels, qui espèrent bien remonter directement en D1A, recevaient les jeunes du Club NXT ... et ont été frustrés. Après un but de Lennard Hens à la 62e, c'est en effet le vétéran brugeois Thibaut Van Acker qui a égalisé à la 67e et offert le point du partage à Bruges.

Les premiers points perdus cette saison, donc, pour un KVK qui perd donc sa place de leader en Challenger Pro League. En effet, le SK Beveren n'a de son côté pas perdu de points.

Les Waeslandiens recevaient Lokeren-Temse pour un derby du Pays de Waes, remporté sur le score de 1-0.

De quoi continuer un parcours sans faute cette saison - 6 matchs, autant de victoires - et donc prendre la tête au classement, avec deux points d'avance sur Courtrai.