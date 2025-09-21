Dix-neuf match d'affilée : et si c'était le gros problème de Genk ?

Le KRC Genk s'est incliné à domicile contre l'Union. Un résultat décevant mais certainement lié à un gros problème limbourgeois en défense...

Le KRC Genk occupe une décevante quatorzième place après huit journées, avec seulement huit points. En outre, l'équipe a déjà encaissé douze buts cette saison.

Seuls Zulte Waregem, Westerlo, Dender et OHL font pire cette saison. Genk figure tout bonnement en bas du classement des clean sheets avec aucun match sans but encaissé cette saison.



“Cela fait 19 matches qu'ils n'ont plus gardé leur cage inviolée. Dix-neuf!", avait déjà souligné Franky Van der Elst dans le Het Nieuwsblad. Comme s'il savait déjà qu'ils ne réussiraient pas à garder leur but inviolé contre l'Union.

Dix-neuf matchs sans clean sheet

Car contre l'Union, c'était en effet le dix-neuvième match - en excluant évidemment les matchs amicaux. La dernière fois que le KRC Genk tenait sa clean sheet remonte au début des Play-offs de la Champions' League la saison passée.

Des chiffres assez catastrophiques pour une équipe qui espère jouer le top 3 cette saison...