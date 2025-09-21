"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
"Je pense que c'est clairement le but" : Maxim De Cuyper affiche l'ambition de Brighton
Photo: © photonews

Pour sa première saison à l'étranger, Maxim De Cuyper s'est directement imposé dans le onze de Brighton.

Absent contre Tottenham à cause d’une petite blessure, Maxim De Cuyper avait débuté les premières journées de Premier League comme titulaire avec Brighton.

Dans une interview accordée à Play Sports, le latéral gauche a évoqué les ambitions de son nouveau club : "L’an dernier, ils étaient proches d’un ticket européen. Ils ont craqué lors des trois derniers matchs."

Cette saison, Brighton vise une place européenne. "Je pense que c’est clairement le but : jouer pour les places européennes", explique l’ancien arrière gauche du Club de Bruges.

Pas fan des haricots à la sauce tomate

De Cuyper a été interrogé sur les traditions britanniques, notamment les haricots à la sauce tomate servis au petit-déjeuner. "Je n’ai pas goûté à ces haricots. Franchement, ça n’a pas l’air appétissant. Je ne les mangerai que si c’est obligatoire, sinon je préfère éviter."

Après cinq journées de Premier League, le Diable Rouge et Brighton occupent la quatorzième place. La semaine prochaine, ils se déplaceront à Chelsea. Avant ça, un match de coupe les attend en milieu de semaine contre Barnsley, une équipe de troisième division.

0 réaction
Maxim De Cuyper

