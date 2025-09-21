Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Chancel Mbemba joue un rôle de grand frère à Lille. Il prend notamment Nathan Ngoy et Ngal'ayel Mukau sous son aile.

Hier, Chancel Mbemba a décroché sa première titularisation avec Lille. Malheureusement pour lui, le LOSC s'est incliné 3-0 dans le derby du Nord contre Lens. Avant la rencontre, l'ancien Anderlechtois a évoqué Nathan Ngoy, avec qui il a évolué pendant 90 minutes...et qu'il aimerait bien retrouver en équipe nationale congolaise.

Mbemba sait que l'ancien défenseur a fait tout son parcours en équipes d'âges belges mais ne désespère pas : "Nathan, c'est d'abord l'équipe nationale belge. Laissez-lui du temps pour prendre sa décision sur sa carrière internationale. Il est belge, mais ses parents sont congolais. Mais je le connais bien. Il est pour Anderlecht".

Lorsqu'Ngoy a rejoint Anderlecht à neuf ans, Chancel Mbemba était tout juste en train de s'imposer comme titulaire chez les Mauves. Il compte bien jouer sur tous les liens possibles pour en faire son coéquipier chez les Léopards.

La fédération belge doit se positionner

"C'est un bon défenseur, il a beaucoup de qualités. On est là, on va le pousser, lui donner des conseils. On s'entraîne tous les jours ensemble, on va pouvoir discuter de ça en coulisses", explique-t-il, confirmant ouvertement que la RDC ne va pas rester les bras croisés.

Mbemba a également évoqué Ngal'ayel Mukau, qui a vécu un début d'histoire tourmenté avec la sélection congolaise : "Il a un bel avenir. C’est un bon garçon, je crois qu’il va faire une grande carrière, peut-être même plus que moi. Je prends beaucoup de temps avec lui. On parle beaucoup".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Lille OSC

Plus de news

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs Interview

🎥 "Après Bruges, tout le monde avait ses raisons, parlait du terrain" : la RAAL continue de répondre à ses détracteurs

09:40
Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

Beaucoup de certitudes, faute de choix : la composition probable du Standard à Westerlo

08:40
Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

Le Standard doit stopper l'hémorragie à Westerlo

07:00
Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

Pas de place dans cet Anderlecht ? L'homme à 7,5 millions refait son apparition...avec les Futures

09:00
Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

08:20
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire" Interview

L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

07:20
Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

Du Club de Bruges à La Gantoise : la nouvelle recrue ne met pas tous les consultants d'accord

08:00
Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

Le meilleur mercato en terme de ventes après le Club de Bruges ? "C'est un 10 sur 10"

07:40
Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

Challenger Pro League : Eupen cale, le Beerschot cartonne et Seraing s'enfonce

06:30
Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

Un problème de plus pour Besnik Hasi : il donne des nouvelles de Thorgan Hazard

06:00
🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

🎥 Rudi Garcia a le choix : un Diable rouge brille et met la pression sur Doku et Fofana

23:40
Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

Il fallait bien trouver comment les coter : le bulletin de Mauves pâles contre l'Antwerp

23:00
Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

Anderlecht sans Thorgan Hazard : un forfait de dernière minute qui interroge

23:20
Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

Si vous n'avez pas vu Anderlecht-Antwerp, vous n'avez pas raté grand chose

22:36
Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

21:20
4
Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages Analyse

Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages

22:20
🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

🎥 Lucas Stassin frappe, Teddy Teuma réplique : Saint-Étienne prend la tête de la Ligue 2

22:40
"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison Interview

"Je déteste ça, mais c'était nécessaire" : une RAAL roublarde qui posera encore bien des problèmes cette saison

21:40
Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

Un ancien de La Gantoise refroidit la Juventus : Lois Openda attend toujours son premier but

22:00
Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs" Analyse

Westerlo - Standard, les plus jeunes contre les plus vieux de Pro League : "La grande différence est ailleurs"

18:40
Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

Critiqué par son entraîneur, Nicolas Raskin répond sur le terrain : un retour gagnant avec les Rangers

21:04
L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

L'exclusion qui change tout pour Charleroi : Jelle Vossen pour faire plier le Mambourg !

20:16
Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

Le RFC Liège freiné dans son élan : un partage frustrant contre le RSCA Futures

20:32
Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?

19:49
Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

20:04
Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

Un samedi à oublier pour Axel Witsel : les portes des Diables rouges pourraient se refermer

19:40
Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

Un joueur belge décisif pour la première fois de la saison aux Pays-Bas face... à son ancien club

19:20
"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

"Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

19:00
Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

Le rêve continue pour les Loups : un jeunot de 18 ans offre à la RAAL son premier 6/6 en Jupiler Pro League

17:58
"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

18:20
Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

17:30
"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

"Quand un gardien de Neerpede sera le numéro 1, nous serons lancés" : Silvio Proto évoque son rôle à Anderlecht

17:00
Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

Recruté pour 100 M€ par Chelsea, Mykhaïlo Mudryk envisage de participer aux JO de 2028... dans un autre sport

16:30
Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

16:00
"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

"J'ai l'impression que tout est allé un peu trop vite" : Salvatore Curaba se confie sur le début de saison de la RAAL

15:30
🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

🎥 Gros moment de frayeur : un jeune talent belge s'est écroulé et a dû être évacué à l'hôpital

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved