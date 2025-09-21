Les Diables proches de perdre un nouveau binational de choix ? "On va discuter en coulisses"

Chancel Mbemba joue un rôle de grand frère à Lille. Il prend notamment Nathan Ngoy et Ngal'ayel Mukau sous son aile.

Hier, Chancel Mbemba a décroché sa première titularisation avec Lille. Malheureusement pour lui, le LOSC s'est incliné 3-0 dans le derby du Nord contre Lens. Avant la rencontre, l'ancien Anderlechtois a évoqué Nathan Ngoy, avec qui il a évolué pendant 90 minutes...et qu'il aimerait bien retrouver en équipe nationale congolaise.

Mbemba sait que l'ancien défenseur a fait tout son parcours en équipes d'âges belges mais ne désespère pas : "Nathan, c'est d'abord l'équipe nationale belge. Laissez-lui du temps pour prendre sa décision sur sa carrière internationale. Il est belge, mais ses parents sont congolais. Mais je le connais bien. Il est pour Anderlecht".

Lorsqu'Ngoy a rejoint Anderlecht à neuf ans, Chancel Mbemba était tout juste en train de s'imposer comme titulaire chez les Mauves. Il compte bien jouer sur tous les liens possibles pour en faire son coéquipier chez les Léopards.

La fédération belge doit se positionner

"C'est un bon défenseur, il a beaucoup de qualités. On est là, on va le pousser, lui donner des conseils. On s'entraîne tous les jours ensemble, on va pouvoir discuter de ça en coulisses", explique-t-il, confirmant ouvertement que la RDC ne va pas rester les bras croisés.

Mbemba a également évoqué Ngal'ayel Mukau, qui a vécu un début d'histoire tourmenté avec la sélection congolaise : "Il a un bel avenir. C’est un bon garçon, je crois qu’il va faire une grande carrière, peut-être même plus que moi. Je prends beaucoup de temps avec lui. On parle beaucoup".