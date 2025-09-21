"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration

"Mon retour ? Enfin !" : Nicolas Raskin à coeur ouvert sur sa réintégration
Nicolas Raskin a fait son retour sur le terrain avec les Glasgow Rangers. Et il s'est déjà présenté à l'interview avec le trophée d'homme du match.

Buteur pour la première fois chez les Diables mais mis à l'écart à Glasgow : Nicolas Raskin a vécu des dernières semaines très agitées, entre tensions avec l'entraîneur et rumeurs de transfert. Pendant ce temps, les Rangers prenaient l'eau sur le terrain. Hier, le Liégeois a retrouvé le sourire : de retour comme titulaire, il a lancé son équipe en ouvrant le score sur corner.

C'est en tant qu'homme du match qu'il s'est présenté au micro de Premier Sports : "Ça fait beaucoup de bien, on a travaillé dur pendant la semaine. On a marqué deux jolis buts, ça fait évidemment plaisir. Mon retour ? Enfin ! Mais ce qui s'est passé appartient au passé. Il faut aller de l'avant et capitaliser sur cette victoire, même si tout n'a pas été parfait".

Le dialogue pour apaiser les tensions

En creusant un peu, Raskin est tout de même revenu sur ce conflit avec Russell Martin : "Ce n'était pas agréable, mais pour l'entraîneur non plus. Nous avons eu une bonne conversation et j'espère pouvoir continuer à travailler ensemble, tournés vers l'avenir. Ce sont des choses qui arrivent dans le football, les émotions. Dans un club comme les Rangers, il y en a beaucoup. Je veux juste gagner et rendre le soutien que j'ai reçu aux supporters. Je me donne toujours à fond. 

Le Diable Rouge ne veut pas tirer la couverture à son cas personnel : "Il ne faut pas regarder ça en fonction de moi ou de l'entraîneur, c'est l'équipe qui devait se relever, la saison est encore longue. Les temps sont durs, mais si on parvient à y faire face et à sortir de cette mauvaise passe en tant qu'équipe, nous n'en serons que grandis".

Nicolas Raskin se savait tout de même attendu, sa réponse va dans le bon sens pour regagner la confiance de son entraîneur. Même si, entre les possibilités de départ du milieu de terrain en janvier et les bruits de couloir évoquant un C4 de Russell Martin, on ne sait pas lequel des deux restera le plus longtemps.

