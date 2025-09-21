Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Trois matchs sans éclat : la presse italienne pointe du doigt Loïs Openda

Arrivé à la Juventus avec une cote élevée, Loïs Openda n'a ni but ni passe décisive en 119 minutes. L'attaquant belge est dans l'ombre de Dusan Vlahovic et Jonathan David.

Loïs Openda fait partie des Diables Rouges les plus chers du monde. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 50 millions d’euros. Du côté de la Juventus, sa nouvelle maison, l’attaquant belge n'a pas encore convaincu.

Après une saison en demi-teinte à Leipzig, où il avait signé 13 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Openda espérait franchir un cap. L’année précédente, il avait affolé les compteurs avec 28 buts, plus du double.

Depuis son arrivée à Turin, le joueur n’a disputé que trois rencontres, pour un total de 119 minutes. Aucun but, aucune passe décisive. En 2025, il n’a marqué que trois fois toutes compétitions confondues. Pour un attaquant censé peser sur les défenses, le chiffre alerte.

À la Juve, la concurrence est féroce. Dusan Vlahovic est le choix numéro un et Jonathan David grappille du temps de jeuOpenda doit se contenter d’entrées en cours de match. Contre l’Hellas Vérone, il a foulé la pelouse à l’heure de jeu, sans réussir à faire la différence.

La presse italienne n’a pas tardé à pointer du doigt ses limites. "Il n’apporte rien de plus comparé à son coéquipier, avec des erreurs dans sa gestion du ballon", écrivait Tuttomercatoweb.

