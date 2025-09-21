Tubize-Braine cartonne, Mons confirme sa première place : les résultats de D1 ACFF

La cinquième journée de D1 ACFF a commencé hier, avec deux rencontres au programme. Tubize-Braine et Mons ont fait respecter leur statut.

Accroché par Stockay lors de la journée d'ouverture, Tubize-Braine ne s'arrête plus. Après une victoire 1-5 sur le terrain de l'Union Namur, les hommes de Dražen Brnčić ont à nouveau déroulé, cette fois contre Meux. De retour en pleine forme, le capitaine Ismaël El Omari a montré l'exemple en ouvrant le score peu avant la demi-heure.

La réponse des Meutis n'a toutefois pas traîné, sous la forme de l'égalisation de Lucien Gauchet cinq minutes plus tard. Tubize-Braine est toutefois retourné aux vestiaires avec l'avantage, grâce au but du 2-1 signé Nicolas Rasjel en fin de première mi-temps.

Dans le deuxième acte, les Brabançons ont poussé pour faire le break et y sont parvenus grâce à leur buteur Tyron Crame. Le score tournera même à 4-1 grâce au doublé d'El Omari en fin de match. Tubize-Braine enchaîne ainsi un 13 sur 15, là où Meux reste bloqué à une unité.

Mons contesté en fin de match

L'autre match de la journée opposait les U23 de l'Union Saint-Gilloise à Mons. Dylan De Belder a mis les Dragons sur la voie en ouvrant le score peu avant la demi-heure. Tibère Bridoux a ensuite fait 0-2 avant l'heure de jeu.

Dos au mur, les jeunes unionistes ont poussé, jusqu'à réduire le score (1-2). Mons a été mis sous pression jusqu'au bout mais a tenu bon pour repartir avec les trois points. Le RAEC continue son sans-faute : 15 sur 15 et la première place du classement.