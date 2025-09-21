Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Muzamel Rahmat
Un ancien Diable rouge met en garde les autres clubs belges : "Jusqu'où ira cette ascension ?"

Les clubs belges ont brillé dès la première journée de Ligue des champions. Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont gagné avec la manière.

"L'Union et Bruges sont en tête du classement de la Ligue des champions après une seule journée. Personne n’aurait osé le prédire", déclare Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Nicky Hayen et Sébastien Pocognoli sont fiers de leurs victoires, mais réfléchissent en même temps à ce qui peut être amélioré."

Degryse souligne l’approche de l’entraîneur de l’Union : "Après le match contre le PSV, Pocognoli a dit qu’il voulait voir plus ce genre de buts et d’actions d’El Hadj. Il a réveillé son joueur, et de la bonne manière. Ça montre l’ambition et la mentalité qui règnent dans ce vestiaire."

L'Union et Bruges se remettent sans cesse en question

Selon Degryse, les deux clubs belges placent la barre plus haut. "Ils ne cessent de progresser, encore et encore. C’est admirable de voir à quel point ils gardent les pieds sur terre, malgré leurs performances européennes."

Pour le consultant, d’autres clubs belges devraient s’inspirer de ce duo. "L'Union et Bruges montrent qu’avec du réalisme et une faim, on peut aller très loin. Ils se remettent en question, même après une grosse prestation."

Le Club de Bruges et l’Union replacent la Belgique sur la carte européenne et selon Degryse, les perspectives ne font que grandir. "La barre monte toujours plus haut, encore et encore. Jusqu’où ira cette ascension ?"

