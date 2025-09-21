Un Kanga taille Standard pour défier Anderlecht ? L'ancien buteur des Rouches se confie sur sa montée en puissance

Photo: © photonews

La Gantoise a facilement disposé de Dender (victoire 3-0) vendredi. Les Buffalos progressent de match en match avant de défier Anderlecht.

Avant cette huitième journée, Wilfried Kanga n'avait marqué qu'une fois, sur penalty, lors de la défaite inaugurale sur le terrain de Saint-Trond fin juillet. L'armoire à glace des Buffalos a retrouvé le chemin des filets contre Dender, s'offrant même un doublé et un bel assist à Abdelkahar Kadri.

"J'apprécie tout autant de donner des passes décisives. Au final, c'est la performance collective qui compte. Jouer au football avec des gars comme Skoras, Kadri ou Delorge, c'est tout simplement fantastique. Ils sont incroyablement intelligents et savent toujours bien se positionner et comment me trouver", nous explique-t-il après la rencontre.

Lire aussi… "Nous sommes au début de quelque chose" : Ivan Leko sur un nuage après la victoire de La Gantoise

Au service du collectif

Son ouverture du score était moins esthétique (un ballon rebondissant sur lui sur corner) mais diablement précieuse : "Ce but était important pour nous. Nous voulions vraiment commencer fort pour qu'ils ne puissent pas prendre confiance". À titre personnel, cela peut également servir de coup de boost.

"Bien sûr que je suis content de tout ça. Mais j'étais tout aussi heureux après notre victoire à dix le week-end dernier sans donner d'assist ou marquer de but. Personnellement, je ne me préoccupe jamais de mes statistiques. Je suis là pour mes coéquipiers, et même si je ne marque pas, je peux être important pour l'équipe", poursuit-il.

Les statistiques, celui que les Buffalos surnomment affectueusement Big Willy n'en fait pas une fixette : "Je n'ai pas en tête un certain nombre de buts que je dois absolument marquer. Cela ne me donne pas de motivation supplémentaire". Mais nul doute que si l'ancien du Standard peut faire la différence lui-même contre Anderlecht mardi soir, il ne se fera pas prier.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 18:30 STVV STVV
KV Malines KV Malines 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
