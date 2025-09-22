"À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union

À l'Union, c'est l'euphorie après une nouvelle victoire en championnat. Mais là où il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Le Racing Genk se retrouve, après une nouvelle perte de points, carrément à une place de relégable avec 8 points sur 24. Voici la réaction de Jarne Steuckers.

Cela aurait certainement pu tourner autrement, mais le Racing Genk s’est incliné dimanche à domicile face au champion en titre, l’Union. Dans les toutes dernières secondes, Rob Schoofs a inscrit son premier but pour l’Union.

Après la rencontre, la déception régnait dans le camp du Racing Genk. Jarne Steuckers s’est exprimé au micro de DAZN et se montrait malgré tout assez satisfait de la prestation de son équipe : "Je pense que nous avons livré une bonne prestation et produit du bon football. Nous revenons même après leur but."



Un "coup dur"

Mais dans les derniers instants, Genk a quand même laissé filer un point. "Encaisser un but pareil à la fin, c’est vraiment amer. C’est un coup dur. Mais bon, après chaque coup dur vient un bon moment. Il faut s’y accrocher et simplement se relever", a déclaré Steuckers.

Genk joue bien, mais n’arrive souvent pas à faire la différence. "Aujourd’hui encore, cela ne dépend que de nous. Nous devons savoir nous récompenser dans ce type de matchs. Actuellement, ce n’est pas le cas. Après le 1-1, je pense que nous avons eu des occasions pour tuer le match. Nous étions clairement la meilleure équipe. Mais voilà, encore une fois, ça ne passe pas. À nouveau de la frustration, cap sur jeudi", a conclu Steuckers.

Jeudi, le Racing Genk entamera son aventure en Europa League. Le club se déplacera chez les Rangers en Écosse, une équipe qui avait été ridiculisée par le Club de Bruges lors des qualifications pour la Ligue des Champions.