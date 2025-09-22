🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a conclu sa semaine historique par une victoire sur le fil à Genk. La célébration de tout le banc montrait bien à quel point ce but de Rob Schoofs a libéré tout le monde.

L'Union a toujours aussi faim : le message est clair après cette victoire à l'arrachée dans le Limbourg. Les joueurs et le staff se sont sautés dans les bras comme si l'équipe venait de remporter le titre. Cela a donné lieu à des images que l'on voit rarement en septembre.

Dans l'euphorie, Sébastien Pocognoli a voulu rejoindre ses joueurs. Seulement, cela ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. En courant vers son groupe, l'entraîneur saint-gillois s'est pris les pieds dans la bâche publicitaire.



Les réflexes de joueur reviennent vite au moment de célébrer

Poco a atterri sur les genoux. Une image douloureuse mais rapidement devenue virale. Il s'est d'ailleurs rapidement relevé pour aller célébrer la victoire dans l'allégresse la plus totale.

Après le match, le président Alex Muzio a pris les choses avec humour. Il a chaleureusement étreint son entraîneur et semblait gentiment se moquer de lui en montrant un carton jaune pour simulation.

Dans l'autre camp, l'ambiance était évidemment beaucoup plus sombre. Thorsten Fink a immédiatement rassemblé ses joueurs en cercle. Malgré l'excellente deuxième mi-temps face au champion en titre, son équipe ne compte que 8 points sur 24. La mine des Limbourgeois en disait long : il va falloir du temps pour digérer cette défaite.