🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
L'Union Saint-Gilloise a conclu sa semaine historique par une victoire sur le fil à Genk. La célébration de tout le banc montrait bien à quel point ce but de Rob Schoofs a libéré tout le monde.
L'Union a toujours aussi faim : le message est clair après cette victoire à l'arrachée dans le Limbourg. Les joueurs et le staff se sont sautés dans les bras comme si l'équipe venait de remporter le titre. Cela a donné lieu à des images que l'on voit rarement en septembre.
Dans l'euphorie, Sébastien Pocognoli a voulu rejoindre ses joueurs. Seulement, cela ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. En courant vers son groupe, l'entraîneur saint-gillois s'est pris les pieds dans la bâche publicitaire.
Lire aussi… "À nouveau de la frustration..." : Jarne Steuckers déçu après la défaite de Genk contre l'Union
Les réflexes de joueur reviennent vite au moment de célébrer
Poco a atterri sur les genoux. Une image douloureuse mais rapidement devenue virale. Il s'est d'ailleurs rapidement relevé pour aller célébrer la victoire dans l'allégresse la plus totale.
🔍 | Les genoux vont bien, Poco ? 👀 #GNKUSG pic.twitter.com/kMNfGtujtK— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 22, 2025
Après le match, le président Alex Muzio a pris les choses avec humour. Il a chaleureusement étreint son entraîneur et semblait gentiment se moquer de lui en montrant un carton jaune pour simulation.
Dans l'autre camp, l'ambiance était évidemment beaucoup plus sombre. Thorsten Fink a immédiatement rassemblé ses joueurs en cercle. Malgré l'excellente deuxième mi-temps face au champion en titre, son équipe ne compte que 8 points sur 24. La mine des Limbourgeois en disait long : il va falloir du temps pour digérer cette défaite.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot