"C'est ça la mentalité de l'Union" : les mots de Rob Schoofs après son but contre Genk

Buteur dans les dernières secondes pour offrir la victoire à l'Union Saint-Gilloise contre Genk, Rob Schoofs s'est présenté en zone mixte après la rencontre. La nouvelle recrue unioniste était évidemment très satisfaite.

Après la victoire en Ligue des Champions contre le PSV, l'Union enchaîne un deuxième succès en s'imposant 1-2 à Genk, une semaine idéale : "C'est une bonne semaine. On a bien fini la semaine. On savait qu'aujourd'hui c'était un match très difficile parce que Genk devait gagner. Ils étaient très motivés. C'était une deuxième mi-temps en mode survie. Genk a poussé, mais l'équipe est bien restée ensemble et là, c'est un moment pour les remplaçants d'apporter de l'énergie et faire la différence. On a bien fait ça, c'est vraiment un vrai groupe et on a fait ça tous ensemble."

"C'est la mentalité de l'Union : rester tout ensemble même quand on est un peu en difficulté. Genk était fort en deuxième mi-temps, mais on est restés ensemble et on a tout donné donc c'est bien pour moi de marquer. C'est ce que tout le monde peut faire quand il vient dans le jeu. Donc oui, c'est un dimanche top. La mentalité qu'on a, on veut gagner chaque match, on a les qualités pour. Il faut être concentré à 100 % à chaque match et tout donner et on pourra aller très loin."



Je me sens très bien dans l'équipe

L'ancien Malinois explique auprès de la RTBF et de La DH Les Sports + notamment qu'il s'est déjà bien intégré au groupe de l'Union Saint-Gilloise : "Je connais le championnat et l'équipe, mais je veux juste faire de mon mieux et le reste va venir. Je me sens très bien dans l'équipe. Tout le monde m'a bien accueilli donc je suis bien là et je vais travailler chaque jour pour être important pour ce club et pour l'équipe, c'est ça le plus important."

Un bon mental

"Ce qu'on a de plus que les autres ? Je pense que c'est le mental, le focus. Dès demain on doit rester les pieds sur terre. Mardi on va commencer avec beaucoup d'envie et de travail. C'est ça qu'on fait travailler chaque jour. Être humble. C'est ça l'esprit et on va continuer à faire çà et là, on peut aller très loin," conclut-il.