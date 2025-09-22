Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

La semaine prochaine, l'Union Saint-Gilloise accueille Newcastle au Lotto Park. Les Magpies semblent redouter ce déplacement en terres bruxelloises.

Newcastle a sorti un petit guide reprenant les informations essentielles quant au déplacement de mardi prochain. "Nous conseillons aux supporters d'éviter autant que possible de se balader dans le quartier autour du Lotto Park, aussi bien avant qu'après le match", peut-on y lire.

Le club recommande d'arriver au stade depuis le centre-ville, sans se rassembler ni aller boire dans les environs du stade. Les Anglais ont manifestement été marqués par l'actualité des derniers mois dans la commune, ils prennent la sécurité de leurs supporters très au sérieux.

La mauvaise réputation s'exporte jusqu'en Angleterre

Le guide rapporte que la criminalité de rue et les pickpockets sont bel et bien constatés à Bruxelles. Newcastle enjoint donc ses sympathisants à rester prudents.

Le communiqué va même plus loin, soulignant l'importance d'une assurance voyage en ordre, afin que d'éventuels problèmes survenant pendant le séjour soient couverts.

Cela n'est sans doute qu'un avant-goût de l'attention particulière portée à la logistique autour du stade. Tant le club que les autorités belges seront sans aucun doute vigilants pour garantir la sécurité lors de ce premier match "à domicile" des Unionistes dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.