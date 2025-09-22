Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"

Nicky Hayen a un très bon conseil pour Wouter Vrancken : "C'est comme ça que tu deviens immortel"
L'ambiance était détendue après le match entre le Club de Bruges et le STVV. Nicky Hayen et Wouter Vrancken, anciens coéquipiers à Saint-Trond, ont longuement discuté après la rencontre. Même en conférence de presse, une petite touche d'humour a trouvé sa place.

Après la défaite à domicile contre Westerlo la semaine dernière, le STVV n’a pas non plus ramené de points de Bruges. Contre le Club, les Trudonnaires se sont inclinés 2-0 dimanche. Pourtant, Wouter Vrancken ne s’est montré nullement inquiet après la rencontre. "Je ne vais pas démolir les garçons maintenant", a souligné l’entraîneur de Saint-Trond.

Selon Vrancken, la défaite n’était pas liée à un manque d’engagement ou de volonté : "Nos intentions étaient bonnes et l’éthique de travail était correcte. Mais nous avons manqué de qualité avec le ballon. Si en plus on commence à jouer de manière paniquée, on ne peut jamais faire mal à une équipe comme le Club de Bruges. Les automatismes seuls ne suffisent pas – sinon on joue à la PlayStation. Et la perte d’Ito ne nous a évidemment pas aidés. Il a ce petit plus qui nous manque parfois."

Si Wouter Vrancken remporte le derby face à Genk, il deviendra un héros à Saint-Trond

La défaite contre le Club doit surtout être mise en perspective, selon lui. "Ce match est indépendant de ce qui arrive la semaine prochaine", a-t-il déjà projeté. "Nous recevons Genk et ce derby est toujours particulier. Tous ceux qui portent le STVV dans leur cœur attendent ce rendez-vous avec impatience. Nous allons d’abord analyser ce duel, ensuite toute la concentration sera dirigée vers Genk."

Hayen connaît lui aussi l’importance de ce choc entre voisins. L’entraîneur du Club, qui a encore joué avec Vrancken à Saint-Trond, a apporté son soutien à son ancien coéquipier : "Wouter a redonné vie au football à Saint-Trond. Les supporters reviennent, ça bouge à nouveau."

"S’il veut vraiment devenir immortel auprès des fans, il doit gagner le derby dimanche. Je l’ai fait une fois avec le STVV en déplacement – s’il réussit à le faire à domicile, ce sera encore plus beau."

