Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique avec Beveren et vainqueur de la Coupe avec le Waterschei SV Thor, Rik Pauwels est décédé ce mardi, à l'âge de 88 ans.

Triste nouvelle dans le monde du football belge. Entraîneur à succès durant les années 1980 et 1990, Rik Pauwels est décédé ce mardi à l'âge de 88 ans, a confirmé un porte-parole au nom de sa famille à l'agence de presse Belga.

Devenu adjoint à Beveren sous la houlette de Robert Goethals en 1978, il décrocha le titre de champion de Belgique et créa la sensation avec Beveren en éliminant l’Inter Milan en quart de finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe.

En 1981, avec le retour de Braems, Pauwels prit les commandes du Waterschei SV Thor et remporta la Coupe de Belgique avec le club limbourgeois.

Un titre de champion de Belgique, vainqueur de la Coupe et un titre en D2

Il revint ensuite à Beveren, d’abord comme adjoint, puis comme entraîneur principal. En 1986, il rejoignit le Racing Mechelen, alors en deuxième division, et le conduisit en première division dès 1988. Un an plus tard, il effectua un dernier retour à Beveren.

Sa troisième et dernière aventure à la tête du club ne dura cependant qu'une demi-saison : Pauwels fut remercié et remplacé par Johan Boskamp. L’année suivante, il prit les rênes du FC Boom.

Après ces expériences, Pauwels se retira progressivement du football professionnel, tout en poursuivant sa carrière de dessinateur technique chez General Motors. Il fit néanmoins un dernier passage sur un banc en 1993-1994, lorsqu’il entraîna RC Mechelen pendant une saison.