Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1874

Danijel Milicevic est sans club depuis son départ de La Gantoise, mais il reste très ambitieux. Il a refusé deux offres de clubs belges cet été et souhaite retrouver un projet en tant qu'entraîneur principal, et non comme adjoint.

Après des Champions Play-Offs catastrophiques, Danijel Milicevic a été limogé de son poste d'entraîneur principal de La Gantoise en fin de saison dernière. L'ancien milieu de terrain de 39 ans est toujours libre de tout contrat.

Sur le banc des Buffalos, il s’agissait de sa première expérience en tant que T1, après avoir assuré l'intérim suite au départ de Wouter Vrancken. Une expérience qui lui a donné envie de relever de nouveaux défis.

Lire aussi… Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Il reste à savoir où. "Deux clubs belges m'ont contacté cet été pour intégrer leur staff en tant qu'entraîneur adjoint. J'avais également deux options pour redevenir entraîneur principal en Suisse, mais cela n’a pas abouti", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, dans lequel il est aussi revenu sur les coulisses de son départ de Gand.

Danijel Milicevic a de l'ambition pour la suite de sa carrière d'entraîneur

Né en Suisse, le Bosnien de nationalité ne veut pas se précipiter. "Je veux faire le bon choix, c'est pourquoi j'investis beaucoup en moi-même. Je travaille dur pour décrocher ma licence professionnelle, j'apprends l'espagnol et j'ai passé quelques jours dans mon ancien club, Lugano."

"Je rendrai bientôt visite à Beñat San José, l'ancien entraîneur d'Eupen qui officie désormais à Eibar, en deuxième division espagnole. Luis García, de Las Palmas, est également sur ma liste. Je suis ambitieux et je veux me remettre au travail. Comme entraîneur principal, car c'est ainsi que je me vois désormais", a conclu Danijel Milicevic.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Danijel Milicevic

Plus de news

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40
De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

De grands débuts en Pro League, De Cat laissé au repos ? Le onze probable d'Anderlecht

16:20
La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

La proposition surprenante de Wesley Sonck pour Anderlecht : "Je le mettrais en pointe à la place de Vazquez"

16:40
"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

"Ils ne font que le détruire" : Jorthy Mokio défendu publiquement par une légende du football néerlandais

17:00
Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

15:30
Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

Ousmane Dembélé, blessé à répétition puis Ballon d'Or : une histoire inspirante pour Roméo Lavia

16:20
Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris" Interview

Ibrahim Karamoko en défense : une bonne trouvaille pour le Standard ? "Ça ne m'a pas surpris"

14:20
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00
Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

Un nouveau rôle pour le Liégeois Gary Magnée au Cercle : "Quand on a joué ailleurs toute sa vie..."

15:00
Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui Analyse

Celui qui voudra l'acheter devra casser sa tirelire : le prochain transfert record du FC Bruges, c'est lui

14:40
"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

13:00
Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

Pourquoi Warleson n'a plus sa place au Cercle de Bruges ?

13:20
Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

Un ancien de Courtrai, Ostende, Lokeren et Zulte Waregem retrouve la D1A

13:40
Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

Formé au RWDM et passé par un club de Serie A, il rebondit dans son autre "chez lui", en Pologne

14:00
Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

12:20
1
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
1
Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

12:00
"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

12:40
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

11:00
"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

11:20
Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

10:30
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

08:00
1
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
1
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved