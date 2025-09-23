Danijel Milicevic a refusé deux clubs belges cet été : l'ancien coach de Gand reste très ambitieux

Danijel Milicevic est sans club depuis son départ de La Gantoise, mais il reste très ambitieux. Il a refusé deux offres de clubs belges cet été et souhaite retrouver un projet en tant qu'entraîneur principal, et non comme adjoint.

Après des Champions Play-Offs catastrophiques, Danijel Milicevic a été limogé de son poste d'entraîneur principal de La Gantoise en fin de saison dernière. L'ancien milieu de terrain de 39 ans est toujours libre de tout contrat.

Sur le banc des Buffalos, il s’agissait de sa première expérience en tant que T1, après avoir assuré l'intérim suite au départ de Wouter Vrancken. Une expérience qui lui a donné envie de relever de nouveaux défis.



Il reste à savoir où. "Deux clubs belges m'ont contacté cet été pour intégrer leur staff en tant qu'entraîneur adjoint. J'avais également deux options pour redevenir entraîneur principal en Suisse, mais cela n’a pas abouti", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, dans lequel il est aussi revenu sur les coulisses de son départ de Gand.

Danijel Milicevic a de l'ambition pour la suite de sa carrière d'entraîneur

Né en Suisse, le Bosnien de nationalité ne veut pas se précipiter. "Je veux faire le bon choix, c'est pourquoi j'investis beaucoup en moi-même. Je travaille dur pour décrocher ma licence professionnelle, j'apprends l'espagnol et j'ai passé quelques jours dans mon ancien club, Lugano."

"Je rendrai bientôt visite à Beñat San José, l'ancien entraîneur d'Eupen qui officie désormais à Eibar, en deuxième division espagnole. Luis García, de Las Palmas, est également sur ma liste. Je suis ambitieux et je veux me remettre au travail. Comme entraîneur principal, car c'est ainsi que je me vois désormais", a conclu Danijel Milicevic.