Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?
Photo: © photonews

Ivan Leko est l'entraîneur de La Gantoise cette saison. Il y a encore six mois, tout laissait pourtant penser que le projet allait se construire avec Danijel Milicevic. Mais les mauvais Champions' Play-offs en ont décidé autrement. Le coach est sorti du silence.

Danijel Milicevic avait été nommé l’an dernier nouvel entraîneur de La Gantoise après le limogeage de Wouter Vrancken. L’ancien adjoint avait ainsi obtenu sa chance comme T1.

Un bonheur de courte durée pour Danijel Milicevic comme T1 à La Gantoise

Avant les Champions’ Play-offs, il s’était vu offrir un contrat de plusieurs années, mais quelques mois plus tard, il était déjà remercié par les Buffalos. Il est revenu aujourd’hui sur cet épisode.

Il a été licencié en fin de saison : "Sam Baro et Arnar Vidarsson m’ont annoncé que la direction avait décidé de me renvoyer. Cela m’a fait très mal. Ce fut une surprise pour moi", a confié Danijel Milicevic au micro d'Het Laatste Nieuws.

La communication de Sam Baro (président) envers Danijel Milicevic passée au crible

Le coach suisse admet que les résultats lors des Champions’ Play-offs étaient décevants : 3 sur 30, c’était trop peu. Il comprend donc qu’il ait été jugé là-dessus, mais pointe tout de même un élément particulier.

"Le club m’a offert un contrat longue durée après la qualification pour les Champions’ Play-offs. Quand j’ai signé, Sam m’a dit : 'Mili, quoi qu’il arrive dans les play-offs, on continuera avec toi.' Il a continué à répéter ce message. Et après les play-offs, ils m’ont tout de même licencié."

