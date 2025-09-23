Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne poursuit sa série en Serie A. Le club italien a pris les trois points face à Pise au Stade Diego Armando Maradona ce lundi soir.

Tout n'a cependant pas été simple pour les Napolitains qui se sont imposés 3-2. Du côté du club de la Cité Parthénopéenne, Billy Gilmour (39’), Leonardo Spinazzola (73’) et Lorenzo Lucca (82’) ont été les buteurs. L'équipe fraîchement promue a quant à elle vu M’Bala Nzola (60’, pen.) et Lorran (90’) marquer.

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers avaient alors pris l’avantage en première période avant que les visiteurs ne recollent au score sur penalty à l'heure de jeu. Les locaux reprendront ensuite les devants treize minutes plus tard, et même par deux buts d’écart à huit minutes de la fin du temps réglementaire.

En fin de match, Lorran a malgré tout redonné espoir à Pise. Cela a permis de donner un coup de boost aux joueurs visiteurs, mais ça n'a pas suffi.

Kevin De Bruyne a disputé toute la rencontre

Le Diable Rouge, KDB, a disputé l'intégralité de la rencontre. Il n'a cependant ni délivré d’assist ni marqué avec sa nouvelle équipe. Jusqu'à présent, il a déjà inscrit deux buts en quatre rencontres de Serie A.

Le Napoli est actuellement premier du championnat italien. L'équipe a réalisé un joli 12 sur 12 en ce début d'exercice.