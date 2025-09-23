Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit
Deviens fan de KRC Genk! 2036

Avec 8 points sur 24, le KRC Genk n'a pas bien entamé sa saison. Le club n'occupe actuellement que la 14e place du classement. Selon Hein Vanhaezebrouck, il sera déjà difficile dans ces conditions de lutter pour le titre.

Le KRC Genk joue un bon football selon Vanhaezebrouck, mais les points ne suivent pas. Une conséquence d’un manque de réalisme ? Cela semble bien être le problème.

Un football trop romantique ?

"Genk reste un régal à regarder. Mais parfois, cela penche un peu trop vers du football romantique. D’autres équipes garent un double bus, Genk est à l’opposé du spectre", a expliqué Vanhaezebrouck dans son analyse pour Het Nieuwsblad.

"Genk manque parfois du réalisme que possèdent l’Union et le Club de Bruges. J’ajouterais un peu plus de sécurité, pour éviter de se faire punir à chaque fois."

Le rêve de titre déjà envolé pour Genk ?

Les défenseurs centraux, notamment, ont du mal dans le jeu en un contre un, comme l’ont déjà souligné Steven Defour et d’autres observateurs. Pendant ce temps, les Limbourgeois continuent de gaspiller des points, comme encore contre l’Union SG.

Pour Vanhaezebrouck, la messe est déjà dite cette saison si Genk ambitionnait encore le titre : "L’écart avec l’Union est de douze points. Bonne chance pour le combler… Je vois Genk se battre pour la troisième ou quatrième place, mais pour le titre ? Ce sera compliqué."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

12:20
"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

"Ils ne peuvent vraiment faire mieux" : Steven Defour est catégorique après Anderlecht - Antwerp

13:00
"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

"J'ai travaillé dur pour payer ses écoles, son foot" : les mots de la mère de Dembélé après le Ballon d'Or

12:40
Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

Pourquoi mettre Jelle Vossen sur le banc ? Voici l'explication derrière le temps de jeu limité du buteur

12:00
Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

Danijel Milicevic sort du silence et vise le président de La Gantoise : une promesse non tenue ?

11:40
"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

"C'est les émotions" : Kylian Mbappé réagit au Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé

11:20
Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

Thorsten Fink doit commencer à s'inquiéter pour sa place à Genk : une semaine cruciale l'attend

08:00
Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

Besnik Hasi sous pression à Anderlecht ? Le coach pourrait réserver une petite surprise face à La Gantoise

10:00
Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

Le Napoli de Kevin De Bruyne s'impose dans la douleur face à un promu

10:30
Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

Qui pour succéder à Joel Ordonez au Club de Bruges en cas de départ l'été prochain ?

09:30
Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

Hein Vanhaezebrouck inquiet pour le KRC Genk : "Ce sont des chiffres de relégable"

07:20
Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

Adriano Bertaccini finalement de retour plus tôt que prévu ?

09:00
"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

"Un préjudice moral", "C'est très étrange" : le père de Lamine Yamal vide son sac

08:30
Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

Nicky Hayen met définitivement un terme au "petit incident" avec son homme en pleine forme

07:40
"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

"Je suis fier" : les mots de Joaquin Seys après sa prolongation de contrat au Club de Bruges

07:00
Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

Ivan Leko affiche ses ambitions avec La Gantoise avant le choc face à Anderlecht : "Nous voulons montrer que..."

06:30
Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

Le grand gagnant du Ballon d'Or est connu !

22:51
Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

Quatorze ans plus tard, le PSG s'incline au Vélodrome face à Marseille : "C'est la folie"

22:38
"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

"Ça m'embête, c'est un jeune gardien qui a de la personnalité" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo

21:40
Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

Deux Loups et un Rouche : voici notre équipe-type de la 8e journée de championnat

20:40
Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

Le grand gagnant du trophée Yachine est connu : voici les positions de Thibaut Courtois et Matz Sels

21:55
Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

Nouvelle étape pour le nouveau stade, tant attendu, à Bruxelles

21:00
Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

Jérémy Doku a paraphé un nouveau contrat... mais ce n'est pas avec Manchester City

21:20
Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

Silvio Proto réagit face aux critiques affirmant qu'Anderlecht ne donne plus sa chance aux jeunes

20:20
Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

Pas la moindre minute depuis l'élimination européenne : les dessous de la disparition de Yari Verschaeren

19:40
Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

Ces joueurs de Pro League qui peuvent rêver de briller à la Coupe du Monde - et rapporter gros

18:40
Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

Plusieurs clubs exclus des compétitions européennes ? Le jeu d'influence atteint des sommets

20:00
3
Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

Bientôt ressorti du placard ? Des nouvelles de Loïc Lapoussin, qui pourrait s'offrir un transfert in extremis

19:00
"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ? Interview

"Ce but doit m'aider à progresser" : le match-déclic pour Adnane Abid au Standard ?

18:20
Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

Encore présent pour la dernière de Tedesco : un Diable Rouge dispute ses premières minutes de la saison

19:20
Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen Réaction

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

18:00
🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

🎥 Pour le bêtisier : quand Sébastien Pocognoli se vautre au moment de célébrer le but victorieux de l'Union

16:20
Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

Mario Stroeykens est resté, mais va devoir cravacher pour redevenir incontournable à Anderlecht

17:40
Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain Analyse

Les mêmes reproches qu'à Anderlecht : le crédit de David Hubert s'épuise déjà, à Louvain

16:40
Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

Newcastle met en garde ses supporters avant le Lotto Park : "Évitez le quartier autant que possible"

17:20
2
Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

Une belle consolation : le grand déçu du dernier rassemblement des Diables prolonge avec son club

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 24/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved