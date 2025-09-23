Les chances de titre déjà envolées pour Genk ? Hein Vanhaezebrouck réagit

Avec 8 points sur 24, le KRC Genk n'a pas bien entamé sa saison. Le club n'occupe actuellement que la 14e place du classement. Selon Hein Vanhaezebrouck, il sera déjà difficile dans ces conditions de lutter pour le titre.

Le KRC Genk joue un bon football selon Vanhaezebrouck, mais les points ne suivent pas. Une conséquence d’un manque de réalisme ? Cela semble bien être le problème.

Un football trop romantique ?

"Genk reste un régal à regarder. Mais parfois, cela penche un peu trop vers du football romantique. D’autres équipes garent un double bus, Genk est à l’opposé du spectre", a expliqué Vanhaezebrouck dans son analyse pour Het Nieuwsblad.

"Genk manque parfois du réalisme que possèdent l’Union et le Club de Bruges. J’ajouterais un peu plus de sécurité, pour éviter de se faire punir à chaque fois."

Le rêve de titre déjà envolé pour Genk ?

Les défenseurs centraux, notamment, ont du mal dans le jeu en un contre un, comme l’ont déjà souligné Steven Defour et d’autres observateurs. Pendant ce temps, les Limbourgeois continuent de gaspiller des points, comme encore contre l’Union SG.

Pour Vanhaezebrouck, la messe est déjà dite cette saison si Genk ambitionnait encore le titre : "L’écart avec l’Union est de douze points. Bonne chance pour le combler… Je vois Genk se battre pour la troisième ou quatrième place, mais pour le titre ? Ce sera compliqué."