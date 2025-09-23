Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi

Mercato terminé, vraiment ? Un attaquant en test pourrait signer un contrat à Charleroi
Bien que le mercato estival soit terminé, le Sporting Charleroi pourrait enregistrer la signature d'un nouvel attaquant tunisien, un pari d'avenir pour les Zèbres.

Le mercato estival est évidemment terminé en Belgique, comme dans les autres pays d'Europe. Cependant, certains joueurs libres de tout contrat peuvent encore renforcer les effectifs de notre championnat.

Si, en Challenger Pro League, le RFC Liège a annoncé la signature d'Alexis De Sart la semaine dernière, le Sporting Charleroi pourrait également réaliser un coup intéressant avec un joueur qui, cette fois, est totalement inconnu à l’intérieur de nos frontières.

Des débuts avec les Zebra Elites avant le noyau A ?

En effet, nos confrères de la Dernière Heure révèlent que, depuis deux semaines, les Zèbres ont mis à l'essai un avant-centre de 21 ans, ancien grand espoir du centre de formation de l’Espérance de Tunis : Mahrez Tabarki.

Proche de l'équipe première du grand club tunisien dès ses 17 ans, selon les observateurs locaux à l'époque, il a ensuite connu une perte de vitesse dont Charleroi pourrait profiter pour le relancer.

Les Carolos décideront cette semaine s'ils offriront un contrat à Mahrez Tabarki, présent dans les tribunes du Mambourg lors de la réception de Zulte. Le poste étant déjà bien fourni dans le noyau de l'équipe première après les arrivées de Scheidler et Szymczak cet été, il pourrait commencer son aventure avec les Zebra Elites afin de s'acclimater au football belge.

Charleroi

