Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

Libre depuis cet été, Alexis de Sart s'engage avec le RFC Liège pour une saison plus une option. L'ancien joueur de l'Antwerp et de Saint-Trond veut relancer sa carrière.

Le RFC Liège continue de renforcer son effectif. Le club a officialisé la signature d’Alexis de Sart, qui s’engage pour une saison avec une année supplémentaire en option. Libre depuis l’été dernier, le milieu relance sa carrière.

Âgé de 28 ans, de Sart n’est pas un inconnu en Pro League. Passé par Saint-Trond puis l’Antwerp, il compte 149 matchs. Son dernier club était le RWDM.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 400 000 euros. Un renfort intéressant pour le RFC Liège, qui mise sur son expérience et sa polyvalence dans l’entrejeu.

Sur le site officiel du club, le joueur était ravi. "Je suis super heureux. Je n’ai jamais joué à Liège mais c’est comme jouer à la maison. Ça signifie beaucoup pour la famille", a-t-il expliqué.

Déterminé, de Sart affiche ses ambitions : viser un top 6 collectif et retrouver du temps de jeu individuel pour regagner confiance.