Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

Pendant qu'Anderlecht et La Gantoise croisaient le fer, trois rencontres de D1B étaient au programme. Le Beerschot et les RSCA Futures ont notamment gagné.

Toujours exilé au Mambourg à cause de la prolongation des travaux à la Neuville, l'Olympic Charleroi a vécu une nouvelle soirée morose chez son voisin du Sporting. Après y avoir perdu 0-3, 1-4 et 0-5, les Dogues ont cette fois perdu 0-2 contre les RSCA Futures, qui ont pourtant connu un début de saison délicat (3 points sur 12).

C'est Joshua Bethume (pensionnaire de la génération 2009) qui a fait la différence en ouvrant le score à la demi-heure, avant de faire le break dans le dernier quart d'heure. 0-2, score final : les RSCA Futures empochent leur deuxième victoire de la saison, laissant l'Olympic à la dernière place.

Même score entre les U23 de Genk et le Beerschot. Loin de l'euphorie parisienne autour du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, l'ancien du PSG Colin Dagba a servi l'assist sur le but d'ouveture d'Arnold Vula peu après le quart d'heure de jeu.

Cinquième victoire de suite pour le Beerschot

Les Anversois ont ensuite fait parler leur expérience pour gérer la suite de la rencontre, faisant 0-2 via Lukas Van Enoo, bien servi par Edisson Jordanov à l'approche du dernier quart d'heure. Les visiteurs reviennent à un point de Beveren, avec toutefois un match de plus par rapport au leader.

Pas de but en revanche dans le match entre les Francs Borains et Seraing. Piqués au vif par les dernières semaines plus compliquées, les hommes d'Igor De Camargo ont pris les choses en main en dominant le début de rencontre. Mais Seraing a équilibré les débats et aurait mérité de l'emporter dans le dernier acte. Pas suffisant toutefois pour faire pencher la balance au Stade Robert Urbain.

Anderlecht
RFC Seraing

23:40
23:20
23:00
22:24
22:40
18:20
21:00
21:40
19:30
21:20
21:00
20:40
20:20
18:40
20:00
19:00
16:20
16:40
18:00
17:30
17:00
16:00
16:20
15:30
15:00
14:20
14:00
14:40
13:40
13:00
11:40
13:20
12:40
12:20
10:00
12:00

