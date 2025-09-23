Steven Defour réagit à la situation du KRC Genk : "Quand ça ne va pas, il faut avoir un plan B"

L'incertitude porte désormais sur le futur du KRC Genk, et notamment sur l'avenir de Thorsten Fink. Le coach allemand s'apprête à vivre une semaine décisive avec trois chocs au programme : les Rangers, Saint-Trond et Ferencváros.

Contre l’Union SG, le KRC Genk n’a certainement pas livré un mauvais match. Les Limbourgeois ont donné du fil à retordre aux Bruxellois, mais ont fini par craquer in extremis et se sont inclinés une nouvelle fois.

Avec 8 points sur 24 et déjà quatre défaites en huit rencontres, l’heure est grave à la Cegeka Arena. Combien de temps Thorsten Fink pourra-t-il encore tenir ? La relation avec De Condé resterait bonne et le club ne veut pas céder à la panique.



Mais un nouveau revers cette semaine pourrait rapprocher l’entraîneur de la sortie, d’autant que certaines voix s’élèvent déjà pour dire que Fink aurait moins de contrôle sur son vestiaire qu’attendu.

La réaction de Defour et Sonck

"Chaque erreur défensive se paye cash par un but," pointe Wesley Sonck dans 90 Minutes. Je parle surtout des mauvais choix qu’ils font. Sur le but de Promise David, Matte Smets pense devoir aller au duel. Dans le football moderne, jouer en un contre un…"

Selon Steven Defour, le système actuel est trop rigide : "En théorie, presser haut en permanence, c’est beau. Mais ils réfléchissent trop peu aux points forts de l’adversaire. Quand ça ne fonctionne pas, il faut avoir un plan B."