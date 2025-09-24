Coup dur pour le Club de Bruges : une blessure inquiétante avant le choc face au Standard

Soirée compliquée pour Bruges contre Westerlo. Un but encaissé après 25 secondes, puis la blessure de Raphael Onyedika. Mauvais signe avant les matchs contre le Standard et l'Atalanta.

Le Jan Breydel n’a pas eu le temps de s’enflammer. Après seulement quelques secondes, Westerlo a refroidi l’ambiance et mis Bruges dans la difficulté pour cette cinquième journée de Pro Leagu en retard.

Josimar Alcocer a surpris tout le stade en ouvrant le score après 25 secondes de jeu. Le public n’avait même pas eu le temps de s’asseoir que le Club était mené 0-1. Une entame qui a mis les Brugeois d’entrée dans le doute.



Comme si cela ne suffisait pas, Raphael Onyedika a dû quitter la pelouse. Touché à l’arrière de la cuisse, le Nigérian a tenté de continuer mais a fini par demander le changement. Aleksandar Stankovic a pris sa place à la 16e minute.

Le milieu a quitté le terrain en boitant, directement rentré aux vestiaires. Une blessure qui inquiète le staff brugeois. Dans trois jours, un déplacement au Standard de Liège attend le Club.

La semaine prochaine, Bruges ira défier l’Atalanta en Ligue des champions. La gravité de la blessure d’Onyedika est inconnue pour le moment.