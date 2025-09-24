Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après deux défaites consécutives, le KRC Genk veut réagir face aux Rangers. Avant ce rendez-vous européen crucial, le club reçoit une bonne nouvelle : Konstantinos Karetsas est rétabli et fera le déplacement.

Le KRC Genk a des choses à se faire pardonner cette semaine. Les Limbourgeois se sont inclinés le week-end dernier à domicile face à l’Union SG (1-2), après avoir déjà perdu quelques jours plus tôt contre Charleroi (0-1).

Les Blauw-wit ne pointent actuellement qu’à la 14e place après huit journées, un bilan bien trop maigre pour un club du standing du Racing Genk. Et les joueurs n’ont pas vraiment le temps de souffler.



Dès jeudi, un rendez-vous européen les attend face aux Rangers. Une victoire offrirait un vrai coup de boost avant le derby limbourgeois de dimanche, où Genk se déplacera sur le terrain de Saint-Trond.

Le KRC pourra à nouveau compter sur Konstantinos Karetsas

Avant le match contre les Rangers, Genk a d’ailleurs reçu une bonne nouvelle de l’infirmerie. Selon le Belang van Limburg, Konstantinos Karetsas est de nouveau totalement rétabli.

Le milieu offensif avait manqué les deux dernières rencontres en raison d’une blessure, mais il fera bien partie du voyage en Écosse. En revanche, Daan Heymans et Yira Sor restent indisponibles.