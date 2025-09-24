"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

Alors qu'on semblait se diriger vers des prolongations entre Liverpool et Southampton en 1/16e de finale de l'EFL Cup ce mercredi, Hugo Ekitiké en a décidé autrement en inscrivant un but en fin de rencontre. Will Still, coach des Saints, a réagi à ce but.

L'international français a d'ailleurs été expulsé après son but. À la 85e minute de jeu, il a célébré en enlevant son maillot, ce qui lui a valu un second carton jaune synonyme d’expulsion. Liverpool a cependant su conserver son avance et le score est resté inchangé (2-1). "Désolé à tous les supporters de Liverpool. Les émotions ont pris le dessus ce soir", a réagi le joueur sur Instagram.

"Hugo Ekitike m'a fait mourir de rire," raconte le coach belge à propos du Français en conférence de presse après le match. "C'est un gars marrant. On s'est croisés avant le match et il m'a dit qu'il allait entrer en jeu, marquer un but, puis me donner son maillot et se barrer. C'est exactement ce qu'il a fait. Bravo à lui."



Hugo Ekitike, "Une menace constante"

"Nous l'avons vendu au PSG pour 50 millions de livres sterling quand j'étais à Reims, donc nous savions qu'il avait du talent. Et il a aussi marqué beaucoup de buts pour nous."

"C'est une menace constante et c'est un adversaire pénible à affronter. Donc bravo à lui," conclut Will Still au sujet de l'attaquant arrivé à Liverpool cet été.

L'international français a évolué sous les couleurs du Stade de Reims pendant de nombreuses années, club où il a été formé. Il a ensuite fait le grand saut vers le PSG avant d'exploser à Francfort et de signer à Liverpool.