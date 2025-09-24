Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RFC Liège parviendra-t-il à mettre fin à l'incroyable série du gardien waeslandien ce mercredi soir ? Le portier néerlandais du club en tête de la Challenger Pro League espère poursuivre sa dynamique.

Cela est assez impressionnant pour le souligner, le gardien du SK Beveren, Beau Reus, n'a toujours pas encaissé le moindre but après six matchs de championnat. Une statistique assez remarquable pour un joueur qui en avait déjà concédé sept au même stade la saison dernière. L'objectif des Sang et Marine ce mercredi soir sera évidemment de mettre un terme à cette série.

Les Waeslandiens réalise un début de saison parfait : 14 buts inscrits, aucun concédé, et déjà six victoires en six matchs. Ils se sont imposés 0-2 face au Lierse, 1-0 contre le Jong Genk, 0-2 face au RWDM Brussels, 3-0 face au Jong Gent, 0-5 face à l'Olympic Charleroi et 1-0 contre Lokeren. 

Un défi de taille

Autant vous dire que le défi du RFC Liège sera de taille ce vendredi. Côté Sang et Marine, le bilan est encourageant mais n'est pas tout aussi impressionnant. Le portier Jordi Belin a lui encaissé cinq buts, mais il a tout de même trois clean sheets à son compteur.

Le RFC Liège s'était incliné 2-0 lors de la première journée face à Eupen, il y a ensuite eu une victoire 2-0 face à Seraing, 0-1 face à Lokeren, puis une défaite 0-2 contre le Patro. Le club liégeois a ensuite renoué avec la victoire contre le Club NXT sur le score de 0-2 et a réalisé son premier match nul 1-1 contre les RSCA Futures à domicile le week-end dernier.

Le coup d'envoi de la rencontre entre le RFC Liège et le SK Beveren sera donné ce mercredi soir à 20h00. Ce match sera couvert par Walfoot depuis les tribunes du Stade de Rocourt.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Liège - SK Beveren en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
SK Beveren

Plus de news

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
1
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
1
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00
Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

Aston Villa réagit à la crise : l'homme qui a fait d'Amadou Onana son transfert le plus cher est viré

08:30
La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

La première offrande de l'un, le premier but de l'autre : Théo Leoni et Norman Bassette à la fête avec Reims

08:00
Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

Igor De Camargo furibard après le nul face à Seraing : les mots forts de l'entraîneur des Francs Borains

06:40
"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

"Sa force n'existe nulle part ailleurs" : quand l'Antwerp pourra-t-il enfin ouvrir sa nouvelle tribune 2 ?

07:40
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
1
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

Will Still, nouvelle victime du "Arne Slot time" : Southampton a frôlé l'exploit à Liverpool

06:20
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
1
Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

Une victoire mais deux joueurs en échec, Saliba et Stroeykens surnagent : les cotes d'Anderlecht

23:00
1
Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

Seraing et les Francs Borains dos à dos, les RSCA Futures enfoncent l'Olympic : le résumé de la soirée en D1B

22:02
En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

En crise, Anderlecht ? Voilà les Mauves... sur le podium après leur victoire contre La Gantoise

22:24
🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/09: Chikovani

21:00
Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

Il n'y a pas que Bruges : comment la Pro League met le football français dans ses petits souliers

21:40
Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

Pas jugé à sa juste valeur ? Détruit par Hein Vanhaezebrouck, désormais redouté du championnat belge

21:20
Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

Le mercato joue les prolongations à Charleroi : une arrivée en provenance de Watford !

21:00
Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

Champion de Belgique et vainqueur de la Coupe en tant qu'entraîneur, Rik Pauwels est décédé ce mardi

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 7
Francs Borains Francs Borains 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-2 RSCA Futures RSCA Futures
Jong Genk Jong Genk 0-2 Beerschot Beerschot
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Lommel SK Lommel SK
FC Liège FC Liège 20:00 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 25/09 Lierse SK Lierse SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved