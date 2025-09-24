Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège parviendra-t-il à mettre fin à l'incroyable série du gardien waeslandien ce mercredi soir ? Le portier néerlandais du club en tête de la Challenger Pro League espère poursuivre sa dynamique.

Cela est assez impressionnant pour le souligner, le gardien du SK Beveren, Beau Reus, n'a toujours pas encaissé le moindre but après six matchs de championnat. Une statistique assez remarquable pour un joueur qui en avait déjà concédé sept au même stade la saison dernière. L'objectif des Sang et Marine ce mercredi soir sera évidemment de mettre un terme à cette série.

Les Waeslandiens réalise un début de saison parfait : 14 buts inscrits, aucun concédé, et déjà six victoires en six matchs. Ils se sont imposés 0-2 face au Lierse, 1-0 contre le Jong Genk, 0-2 face au RWDM Brussels, 3-0 face au Jong Gent, 0-5 face à l'Olympic Charleroi et 1-0 contre Lokeren.

Un défi de taille

Autant vous dire que le défi du RFC Liège sera de taille ce vendredi. Côté Sang et Marine, le bilan est encourageant mais n'est pas tout aussi impressionnant. Le portier Jordi Belin a lui encaissé cinq buts, mais il a tout de même trois clean sheets à son compteur.

Le RFC Liège s'était incliné 2-0 lors de la première journée face à Eupen, il y a ensuite eu une victoire 2-0 face à Seraing, 0-1 face à Lokeren, puis une défaite 0-2 contre le Patro. Le club liégeois a ensuite renoué avec la victoire contre le Club NXT sur le score de 0-2 et a réalisé son premier match nul 1-1 contre les RSCA Futures à domicile le week-end dernier.

Le coup d'envoi de la rencontre entre le RFC Liège et le SK Beveren sera donné ce mercredi soir à 20h00. Ce match sera couvert par Walfoot depuis les tribunes du Stade de Rocourt.