Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Le mercato est terminé depuis trois semaines en Belgique. Pourtant plusieurs joueurs sont restés à quai. Petit tour d'horizon des profils actuellement sans contrat.

Nos clubs ont beau avoir terminé leurs emplettes depuis le 8 septembre, ils peuvent encore se tourner vers des joueurs libres. Ces derniers peuvent d'ailleurs représenter des cibles de choix maintenant que l'agitation du mercato est terminée. C'est ainsi que Selim Amallah a été présenté à Anderlecht cette semaine.

Si les profils cités ci-après sont actuellement sans club, c'est que la plupart reste évidemment sur des derniers mois compliqués. Mais ils pourraient tout de même représenter des paris relativement peu risqués.



Lire aussi… La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

En écartant des éléments sans club mais qui apparaissent difficilement abordables comme Sergio Reguilón, Renan Lodi, Hakim Ziyech, Paco Alcocer, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Juan Bernat, Miralem Pjanic, Lorenzo Insigne, Vincent Aboubakar, Layvin Kurzawa, Gerard Deulofeu, Mattia De Sciglio, Mario Rui, Diego Costa, Rui Patricio ou Dimitri Payet, plusieurs joueurs passés par la Pro League attendent toujours de retrouver chaussure à leur pied.

Le profil le plus cher des joueurs sans contrat connaît d'ailleurs les pelouses belges comme sa poche. Mais lui aussi apparaît relativement inatteignable. Laissé libre après ses quatre ans à Arsenal, Takehiro Tomiyasu attend toujous de retrouver un club. De quoi rappeler une nuance importante : ce n'est pas parce qu'un joueur est toujours libre que personne n'a pensé à lui...mais bien parce qu'aucun accord n'a encore été trouvé.

C'est par exemple le cas pour Emmanuel Dennis, qui avait montré ce qu'il avait dans le ventre au Club de Bruges, mais qui reste sur plusieurs saisons difficiles en Angleterre et a récemment été libéré par Nottingham Forest.

Plus récemment, Bilal Brahimi et Jairo Riedewald jouaient encore en Pro League en fin de saison passée. Mais le premier cité, qui avait étalé toutes ses facilités techniques avec Saint-Trond, est en passe de rejoindre Santos. De son côté, Riedewald n'avait pas franchement impressionné avec l'Antwerp mais renseigne tout de même 80 matchs de Premier League sur son CV.

Denis Odoi était lui aussi encore actif au Bosuil il y a quelques mois. Avec sa dose de roublardise, le Louvaniste continue à se tenir prêt, il s'entraîne actuellement avec Courtrai, sans que cela ne débouche sur une collaboration à plus long terme pour le moment.

L'état de forme et les prétentions salariales, les éternelles questions

De l'expérience, Jason Denayer en a aussi à revendre. Mais pour l'ancien Diable Rouge, le manque de rythme est encore plus criant : le voici sans club depuis bientôt huit mois. Même topo pour Obbi Oulare, qui n'a toujours pas rebondi depuis son passage au Lierse.

Kemar Roofe avait laissé une meilleure impression lors de son séjour à Anderlecht, il est lui aussi libre mais reste également sur des dernières saisons très compliquées. Même constat pour Alejandro Pozuelo, qui avait émerveillé la Pro League à Genk : l'Espagnol était titulaire en première division saoudienne la saison dernière mais a aujourd'hui 34 ans.

Sur le marché belge, des joueurs comme Senna Miangue, Jérôme Deom ou Dino Arslanagic sont toujours à la recherche d'un nouveau challenge, sans même compter Jordan Lukaku, sans club depuis près d'un an.