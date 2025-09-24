Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Proposé à Anderlecht, Amallah n'est pas le seul : ces anciens de Pro League encore disponibles gratuitement

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le mercato est terminé depuis trois semaines en Belgique. Pourtant plusieurs joueurs sont restés à quai. Petit tour d'horizon des profils actuellement sans contrat.

Nos clubs ont beau avoir terminé leurs emplettes depuis le 8 septembre, ils peuvent encore se tourner vers des joueurs libres. Ces derniers peuvent d'ailleurs représenter des cibles de choix maintenant que l'agitation du mercato est terminée. C'est ainsi que Selim Amallah a été présenté à Anderlecht cette semaine.

Si les profils cités ci-après sont actuellement sans club, c'est que la plupart reste évidemment sur des derniers mois compliqués. Mais ils pourraient tout de même représenter des paris relativement peu risqués.

Lire aussi… La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

En écartant des éléments sans club mais qui apparaissent difficilement abordables comme Sergio Reguilón, Renan Lodi, Hakim Ziyech, Paco Alcocer, Alex Oxlade-Chamberlain, Dele Alli, Juan Bernat, Miralem Pjanic, Lorenzo Insigne, Vincent Aboubakar, Layvin Kurzawa, Gerard Deulofeu, Mattia De Sciglio, Mario Rui, Diego Costa, Rui Patricio ou Dimitri Payet, plusieurs joueurs passés par la Pro League attendent toujours de retrouver chaussure à leur pied.

Le profil le plus cher des joueurs sans contrat connaît d'ailleurs les pelouses belges comme sa poche. Mais lui aussi apparaît relativement inatteignable. Laissé libre après ses quatre ans à Arsenal, Takehiro Tomiyasu attend toujous de retrouver un club. De quoi rappeler une nuance importante : ce n'est pas parce qu'un joueur est toujours libre que personne n'a pensé à lui...mais bien parce qu'aucun accord n'a encore été trouvé.

C'est par exemple le cas pour Emmanuel Dennis, qui avait montré ce qu'il avait dans le ventre au Club de Bruges, mais qui reste sur plusieurs saisons difficiles en Angleterre et a récemment été libéré par Nottingham Forest.

Plus récemment, Bilal Brahimi et Jairo Riedewald jouaient encore en Pro League en fin de saison passée. Mais le premier cité, qui avait étalé toutes ses facilités techniques avec Saint-Trond, est en passe de rejoindre Santos. De son côté, Riedewald n'avait pas franchement impressionné avec l'Antwerp mais renseigne tout de même 80 matchs de Premier League sur son CV.

Denis Odoi était lui aussi encore actif au Bosuil il y a quelques mois. Avec sa dose de roublardise, le Louvaniste continue à se tenir prêt, il s'entraîne actuellement avec Courtrai, sans que cela ne débouche sur une collaboration à plus long terme pour le moment.

L'état de forme et les prétentions salariales, les éternelles questions

De l'expérience, Jason Denayer en a aussi à revendre. Mais pour l'ancien Diable Rouge, le manque de rythme est encore plus criant : le voici sans club depuis bientôt huit mois. Même topo pour Obbi Oulare, qui n'a toujours pas rebondi depuis son passage au Lierse.

Kemar Roofe avait laissé une meilleure impression lors de son séjour à Anderlecht, il est lui aussi libre mais reste également sur des dernières saisons très compliquées. Même constat pour Alejandro Pozuelo, qui avait émerveillé la Pro League à Genk : l'Espagnol était titulaire en première division saoudienne la saison dernière mais a aujourd'hui 34 ans.

Sur le marché belge, des joueurs comme Senna Miangue, Jérôme Deom ou Dino Arslanagic sont toujours à la recherche d'un nouveau challenge, sans même compter Jordan Lukaku, sans club depuis près d'un an.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union Live

LIVE : Bruges doit s'imposer pour ne pas laisser filer l'Union

19:45
Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

Felice Mazzu est catégorique : "C'est le futur attaquant des Diables Rouges"

20:00
Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

Le nouveau chouchou de l'AC Milan ? Alexis Saelemaekers met tout le monde d'accord

19:30
Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

Josué Homawoo est de retour à l'entraînement du Standard : le club liégeois donne de ses nouvelles

15:30
La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

La rancune de Sclessin pour mieux signer à Anderlecht ? Que devient Selim Amallah depuis son départ du Standard ?

11:40
Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

Soirée électrique pour Charles Vanhoutte et Nice : la police intervient avant le choc

19:00
"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

"Le titre est une obligation" : Jan Ceulemans avertit un grand club belge

18:20
Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

Encore plus de nations à la Coupe du monde 2030 ? Voici l'idée de Gianni Infantino

18:00
Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

Une légende du football belge encense le Club de Bruges : "Personne n'attendait plus cela d'un club belge"

17:00
Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

17:30
Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

Anderlecht a pris une grande décision concernant Ali Maamar

14:00
Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

Déjà un coup dans le mille : pourquoi a Charleroi a peut-être fait plus mal encore à Dender que le Standard

14:40
Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

16:40
"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

"C'est un futur très bon" : Koni De Winter impressionne les supporters de l'AC Milan

16:20
Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

Le CEO de l'ACFF va quitter son poste

16:00
"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

"Il m'a fait mourir de rire" : Will Still bluffé par Hugo Ekitiké

15:00
Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

Une très faible Gantoise à Anderlecht : "On peut perdre, mais comme ça..."

12:00
🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

🎥 Premier match et déjà décisif : Dodi Lukebakio commence fort son aventure à Benfica

14:20
Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

Anderlecht va devoir se passer d'Ali Maamar après son très bon match : "On ne pouvait pas le lui refuser"

10:40
Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

Le RFC Liège face à un défi de taille contre le SK Beveren ce mercredi soir

13:20
🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

🎥 Timothy Castagne décisif pour la première fois de la saison en Angleterre

13:40
Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

Genk, petit poucet de l'Europa League ? L'UEFA ne donne que des miettes au club limbourgeois

13:00
Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

07:20
4
Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

Retour aux affaires pour Mark Van Bommel ? L'ancien coach de l'Antwerp cité dans un club explosif

12:40
Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

Ça fait plaisir de le revoir : retour victorieux pour Christian Kabasele, Alexis Saelemaekers encore décisif

12:20
L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix Analyse

L'infirmerie du Standard se vide : Vincent Euvrard aura enfin un peu plus l'embarras du choix

06:00
Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

Aiham Ousou exclu contre Zulte : quelle sanction pour le défenseur de Charleroi ?

11:00
2
Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

Le débat sur la création d'une BeNeLiga est relancé : "Il ne faut pas demander de l'argent par solidarité"

11:20
Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Standard - Bruges et un derby du Limbourg au programme : voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

09:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/09: Kalu Ojim

10:20
"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

"On devrait tous être reconnaissants envers Bayat" : un coup de gueule... politique et bien calculé ?

10:00
1
Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

Fragilisé par un ancien d'Anderlecht, Ronny Deila encore un peu plus contesté

23:20
Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

Loin de son éclat d'antan : parti de Pro League pour plus de 8 millions, il se relance aujourd'hui en Bulgarie

10:20
"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

"Chapeau à Besnik Hasi" : Ivan Leko "content" de voir qu'Anderlecht s'est adapté à La Gantoise

07:00
"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

"C'est toujours blanc ou noir" : Anderlecht de l'enfer au paradis en trois jours

23:40
1
Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

Le préjudice est lourd : Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur des Diables, cambriolé à son domicile

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved