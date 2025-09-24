Improbable, et pourtant : un ancien joueur du Standard proche de rejoindre Anderlecht !

Libre depuis son départ de Valladolid, l'ancien joueur du Standard Selim Amallah aurait été proposé au Sporting d'Anderlecht. Le Marocain privilégierait un retour en Belgique, malgré l'intérêt d'autres clubs.

Recruté par le Standard en provenance de Mouscron en 2019 pour 1,5 million d'euros, Selim Amallah est apparu à 97 reprises avec le maillot des Rouches en match officiel (31 buts, 11 passes décisives).

Écarté du noyau A trois ans plus tard, en septembre 2022, en raison d'une absence d'accord concernant une prolongation de contrat, le milieu offensif avait quitté Sclessin en janvier 2023 pour le Real Valladolid, contre un million d'euros.



Lire aussi… Anderlecht a contrarié Ivan Leko cet été : "Ces deux joueurs, nous les voulions aussi"

Malgré la relégation immédiate du club en deuxième division, le Marocain était resté en Liga, puisqu'il avait été prêté à Valence lors de la saison 2023-2024, où il a pris part à 22 rencontres de championnat, pour une passe décisive et aucun but. De retour à Valladolid à l'été 2024, il a participé à 25 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2024-2025, en deuxième division espagnole, pour un bilan de quatre buts et trois passes décisives.

Selim Amallah vers une improbable arrivée... au Sporting d'Anderlecht ?

Mais à 28 ans, l’ancien joueur du Standard n’entrait plus dans les plans de son entraîneur pour cette saison et son contrat a été résilié début septembre, alors qu'il courait pourtant jusqu'en juin 2027. Selim Amallah est donc libre, et un retour en Belgique pourrait se profiler pour lui.

En effet, nos confrères de La Dernière Heure révèlent que l'international marocain (37 sélections, 4 buts) a été proposé… au Sporting d'Anderlecht cette semaine. Et si le Zenit Saint-Pétersbourg est également intéressé par ses services, Selim Amallah privilégierait une arrivée au Lotto Park, au même titre que ses représentants.

Une nouvelle surprenante, qui pourrait mettre un peu d'huile sur le feu à moins de deux semaines du premier Clasico de la saison entre les Mauves et les Rouches. On imagine déjà l'accueil qui lui serait réservé par les supporters liégeois...